Madagascar: Dossier " Autonomie des universités " - Le SECES durcit le ton, Universités et CNR morts à partir du 28 avril

Une semaine après les deux jours d'université morte, les 11 et 12 avril 2022, le tension monte d'un cran du côté du SECES section Antananarivo.

Après avoir tenu deux jours d'université morte la semaine dernière, le Syndicat des enseignants chercheurs et des chercheurs enseignants de l'Enseignement Supérieur (SECES) section Antananarivo, estime avoir été snobé par les hauts responsables étatiques. N'ayant obtenu aucun retour, le SECES estime ainsi que l'on n'a pas fait grand cas de ses revendications, lesquelles portent essentiellement sur l'autonomie des universités.

Pour rappeler les faits, le SECES dénonce l'existence de deux décisions de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) qu'ils estiment contradictoires, concernant l'autonomie des universités. La première étant la décision n°10-HCC/D3 du 3 juillet 2020, et la deuxième, la décision n°03-HCC/D3 du 9 février 2022 concernant la loi n° 2021-028 sur l'autonomie des Universités et des Etablissements Publics d'Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique. A noter que dans cette décision, la HCC indique que ladite loi n'est pas conforme à la Constitution et ne peut être promulguée.

Durée indéterminée. Les deux jours d'universités mortes la semaine dernière, première phase de leur démarche de contestation, étaient menés en guise d'avertissement. S'estimant ignoré par les instances supérieures auxquelles il s'est adressé, le SECES enclenche la seconde en annonçant la tenue d'une opération " universités et centres nationaux de recherches morts " à partir du lundi 28 avril 2022, à durée indéterminée.

Réunis en assemblée générale extraordinaire, hier, à l'Amphithéâtre de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, à Ankatso les membres du SECES section Antananarivo ont annoncé la nouvelle, tout en affirmant qu'un signal fort venant des hauts responsables étatiques telle une rencontre avec le chef de l'Etat - chose que le SECES a demandé à plusieurs reprises mais restée lettre morte - pourrait faire interrompre le mouvement et faire reprendre le cours normal des activités dans les universités et centres de recherches.