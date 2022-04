Burkina Faso: Adama Soro, président de la Chambre des mines du Burkina - " L'avenir minier de notre pays pourrait être hypothéqué"

interview

Après la mine d'or de Ouaré du groupe AVESORO, c'est au tour de celle de Taparko, détenue par la société burkinabè SOMITA, de suspendre ses activités suite à l'insécurité. Rencontré le 15 avril 2022 sur cette préoccupation d'actualité, le président de la Chambre des mines du Burkina (CMB), Adama Soro, estime que "l'avenir minier de notre pays pourrait être hypothéqué ".

Est-ce que vous sentiez venir la mesure suspendant les activités de la Société minière de Taparko (SOMITA) ?

Merci pour l'opportunité que vous me donnez, en tant que président de la Chambre des mines, de parler de cet évènement qui, à n'en point douter, crée une certaine onde de choc à l'échelle de l'industrie minière. La mine de Taparko, détenue par la société de droit burkinabè SOMITA (Société minière de Taparko) est l'une des plus anciennes de notre pays, voire la première sous l'ère du Code minier de 2003 à entrer en production aux alentours de 2007. C'est donc l'une des plus anciennes mines en production actuellement. Je ne pense pas qu'une société minière veuille suspendre sa production de gaieté de cœur. Cela dit, ce n'est pas la seule, il y a une autre société dont les activités viennent d'être suspendues. En effet, la mine de Ouaré, appartenant au groupe AVESORO, qui a son site non loin de Tenkodogo, suite à une attaque en janvier dernier, a également suspendu ses opérations, le temps de trouver une solution. Je tiens à préciser qu'on ne parle pas de fermeture pour l'instant, mais plutôt de suspension d'activités.

Quel effet cette suspension vous a-t-elle fait ?

En tant que président de la Chambre des mines, on veut voir des mines s'ouvrir et non suspendre leurs activités. En tant qu'acteur minier, nous estimons que ce ne sont donc pas de bonnes nouvelles. Et en tant que Burkinabè, la nouvelle est encore moins réjouissante. Notre pays est dans une phase assez difficile et si de telles situations se multiplient, cela peut impacter l'engagement des différents acteurs. Néanmoins, je reste dans l'espoir que rapidement ces mines pourront reprendre leurs activités, et ce pour le bonheur des employés parce que ce sont des Burkinabè qui y travaillent. Pour votre information, sachez que, la plupart de nos mines au Burkina Faso ont au minimum des taux d'emplois nationaux de 90% à 95%.

La mine invoque les investissements coûteux sur le plan de la sécurité ; comment ça se passe pour la sécurité des sites ? Est-ce l'Etat qui y veille ou plutôt la société minière qui assure sa propre sécurité ?

La sécurisation de tout contribuable dépend d'abord de l'Etat dans les faits, selon les textes, etc. Selon les textes, la sécurité, qu'elle soit intérieure ou qu'il s'agisse de celle des frontières relève de l'Etat à travers les ministères de la Sécurité et de la Défense. Dans les faits, ce sont ces forces de défense et de sécurité qui sont habilitées à apporter la sécurité aux populations, y compris aux entreprises du secteur privé, notamment les sociétés minières.

Cela dit, les sollicitations dont font l'objet nos Forces de défense et de sécurité (FDS) sont si nombreuses qu'il n'est pas exclu que chacun des acteurs, en ce qui le concerne, leur apporte son soutien. Nous avons dans les sites miniers nos propres équipes de sécurité qui font partie du personnel de la mine et souvent du personnel de sociétés de sécurité privées locales qui mettent à notre disposition des vigiles pour sécuriser les sites. Mais ces personnels de sécurité sont limités en moyens et en capacités au regard de la loi. En effet, il y a des types d'équipements qu'ils ne peuvent pas avoir. Il n'y a que nos FDS qui disposent de ces prérogatives. Ensuite, il y a le renseignement. Les moyens de renseignement à l'échelle du pays relèvent plus de la prérogative de l'Etat. L'un dans l'autre, on peut dire que la charge essentielle du travail de la sécurité incombe à l'Etat, à travers nos braves FDS.

Peut-on savoir, en ordre de grandeur, ce que cela coûte ?

Les questions de sécurité ne sont pas des sujets qu'on expose sur la place publique. Mais je peux vous donner une idée des dépenses. L'équipement, la formation et l'entretien des troupes sont du ressort du budget de l'Etat. C'est clair. Pour la sécurisation de nos personnels, on prend toutes les dispositions. Par exemple, il y a des mines aujourd'hui qui ne peuvent plus transporter par voie terrestre du fait de l'insécurité, notamment celles qui se trouvent dans les régions du Nord, du Sahel et de l'Est. Elles sont obligées, malgré le surcoût, de mettre des moyens supplémentaires. Nous sommes prêts à faire ces dépenses, car quoi qu'on dise, la sécurité n'a pas de prix, même si elle a un coût.

En plus, nous avons les escortes. On investit dans la sécurisation des moyens de transport de nos personnels soit par voie aérienne, soit par voie terrestre avec une escorte renforcée. La sécurité génère donc beaucoup de dépenses, mais on n'a pas le choix. Les FDS n'ont pas que le secteur minier à protéger, elles doivent aussi protéger tout le pays. Il faut investir davantage pour leur permettre d'assurer la sécurisation des voies d'accès aux sites. Si on protège les sites et que les voies d'accès ne le sont pas, ça revient à la même chose parce que si les mines, à un moment donné, ne sont pas approvisionnées, elles peuvent être amenées soit à réduire leurs opérations, soit à fermer, chose que nous ne souhaitons pas. Retenons que la sécurité nous coûte plus cher aujourd'hui qu'avant. Mais permettez que je ne donne pas de chiffres, pour des raisons évidentes.

Dans le cas de la SOMITA, ce sont près de 600 travailleurs qui sont mis au chômage. En pareille situation, quelles sont les dispositions prévues ?

Pour l'instant, nous ne sommes pas à la fermeture. Les deux mines dont je parlais tantôt sont en suspension. Elles vont certainement mettre du personnel en chômage technique, le temps que les mesures de sécurité soient prises. On a eu le privilège d'être reçu le jeudi 14 avril dernier par le chef de l'Etat et il nous a été donné beaucoup d'assurances à cette occasion. Le gouvernement est engagé à faire en sorte que ces mines reprennent rapidement leurs activités, pour éviter qu'on en arrive au chômage définitif, et ainsi à réduire au minimum le temps de chômage technique que les suspensions ont engendré.

Le chef de l'Etat a profité de l'occasion pour nous exhorter à faire confiance à nos FDS, au gouvernement et au pays. Je voudrais à mon tour assurer à l'ensemble des populations que les sociétés minières œuvrent à maintenir le cap. On a montré la capacité du secteur à apporter de la résilience à notre pays au temps fort de la COVID-19 et nous sommes prêts à continuer à faire preuve de résilience.

Au-delà des pertes d'emplois et de revenus des travailleurs, peut-on chiffrer le manque à gagner pour l'Etat dans le cas de la suspension de SOMITA ?

Le secteur minier, c'est 12% du Produit intérieur brut (PIB). Dans une mine, on n'a pas moins de 500 à 600 employés. Donc en termes d'IUTS, de royalties (redevances), d'impôts, de taxes et de recettes douanières, c'est beaucoup d'argent. C'est sûr que si ces mines s'arrêtent définitivement, c'est un grand manque à gagner. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais ce serait un manque à gagner énorme. L'autre impact, c'est l'effet négatif de cela sur les marchés (bourses) parce que les investisseurs qui ont fait confiance au pays sont inquiets de voir des mines qui ferment.

Et les mines qui n'ont pas fermé sont davantage stressées. Ce stress, c'est à tous les niveaux : aussi bien chez les investisseurs que chez les employés. C'est ce message que nous avons porté au chef de l'Etat. Pour éviter que la spirale s'inscrive dans la durée, des initiatives sont prises pour que rapidement les mines qui ont suspendu leurs opérations reprennent du service et pour que celles qui n'ont pas suspendu leurs opérations n'aient pas de raison de le faire parce qu'elles seront plus en confiance pour évoluer dans un environnement plus sécurisé.

D'une manière générale, qu'est-ce que le péril sécuritaire a occasionné comme pertes pour l'ensemble du secteur minier ?

Avant toute chose, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes décédées du fait de cette insécurité et du terrorisme qui secouent notre pays, peu importent leurs origines. Pour revenir spécifiquement au secteur minier, je dirai que le point d'orgue a été l'attaque du convoi de Boungou le 6 novembre 2019, laquelle a causé la mort de 39 personnes et occasionné de nombreux blessés. On a aussi le cas du géologue canadien qui a été pris en otage et qui, malheureusement, a été assassiné par la suite. Les pertes en vies humaines représentent donc le plus grand impact que le secteur minier ait subi.

L'autre impact, c'est le surcoût généré par ce péril en matière d'escortes et de transport du personnel. Enfin il y a le surcoût général en matière de sécurisation des sites. Pis, il y a le fait qu'on ne peut plus explorer comme avant. Il y a des zones, notamment dans les régions de Est, du Sahel et du Nord, auxquelles les géologues ne peuvent plus accéder. Beaucoup de sociétés qui font la recherche ont ainsi réduit leurs activités d'exploration à travers le pays.

Sachez que les mines exploitées aujourd'hui sont des découvertes d'hier et que celles de demain sont les découvertes d'aujourd'hui. S'il n'y a pas d'exploration aujourd'hui, il n'y aura pas de mines demain. Outre le fait qu'on ait enregistré des pertes en vies humaines, l'un des plus grands impacts de cette insécurité, c'est donc le fait que l'exploration ne peut plus continuer. On se pose ainsi des questions sur l'horizon 5 à 10 ans. Si on ne fait pas de découvertes aujourd'hui, on aura des problèmes demain. L'avenir minier de notre pays pourrait donc être hypothéqué. Je peux affirmer que si les mines s'arrêtaient aujourd'hui, les effets de cet arrêt aux niveaux social et économique seraient désastreux.

Sans donner de chiffres, je vous montre l'impact de l'insécurité sur le secteur minier. Jadis, notre pays faisait partie du top10 des pays en matière de dépenses d'exploration, mais ce n'est plus le cas. En outre, on faisait partie des premiers sur les dix dernières années en termes d'attraction d'investissements miniers en Afrique et ont était 10e dans le monde. Aujourd'hui, on a perdu cette place parce que depuis maintenant 7 ans, on ne peut plus explorer comme on veut. Voici les effets majeurs sur lesquels je tenais à insister.

Peut-on néanmoins avoir des données chiffrées pour mieux mesurer l'étendue du désastre?

Quand vous donnez des chiffres sur des questions sécuritaires, que ce soit en termes d'investissements ou d'impacts, vous les communiquez à certaines personnes. C'est ce que nous n'avons pas envie de faire. Donc souffrez que je ne donne pas de chiffres.

Quand une mine suspend ses opérations, que devient le site ?

Il y a ce que nous appelons " la maintenance et les soins ", qui sont une des étapes avant une fermeture. C'est-à-dire qu'à un moment donné sur un site qui est suspendu, on maintient les équipements en bon état de fonctionnement parce que s'ils ne sont pas entretenus, ils peuvent s'user. On doit donc les maintenir pour qu'ils soient toujours en bon état.

Le jour où la raison qui a conduit à cet état de " maintenance et soin " change, vous pouvez reprendre plus facilement les activités. Si votre voiture est à l'arrêt et que personne ne la chauffe de temps à autre, si au bout d'un mois vous voulez la redémarrer, vous aurez des soucis. Pendant cette phase, au niveau social les employés peuvent être mis en chômage technique avec toutes les conséquences prévues par la loi dans ce cas de figure.

Et puis les fournisseurs n'auront pas de commandes parce qu'il n'y aurait pas d'activités, si ce n'est que les fournitures touchant les activités de la maintenance. Le site est évacué pour la plupart du personnel, excepté celui prévu pour la maintenance des équipements. On maintient la sécurité du site jusqu'à ce qu'on trouve la solution au problème qui a conduit à cette suspension.

Ces dépenses sont à la charge de qui ?

Normalement, cela est à la charge de la société minière. Lorsqu'une mine arrive en fin de vie, sa fermeture est prévue par la loi. Donc la notion de suspension est aussi prévue par la loi. Les obligations sont bien partagées. Lorsque vous n'avez pas encore quitté un site, son entretien est de votre responsabilité, le temps que vos activités reprennent où qu'il y ait un repreneur.

La Chambre des mines a-t-elle proposé des pistes de solutions pour régler le problème de sécurisation des sites miniers ?

Evidemment. Lors de l'audience du 14 avril 2022, nous avons partagé des pistes de solutions. Mais les autorités sont mieux placées pour comprendre la situation sécuritaire parce qu'elles ne résolvent pas que la question sécuritaire du secteur minier mais celle de l'ensemble du pays.

Nous avons partagé des idées dont nous pensons qu'elles peuvent améliorer la sécurité des sites, maintenir les opérations et contribuer à la réouverture des mines en situation de suspension. Mais permettez que je n'entre pas dans les détails de nos propositions parce que les questions de sécurité sont sensibles.

Sans être un expert en sécurité, je pense que moins la majorité des gens en savent et mieux cela vaut. Nous assurons aux investisseurs et à nos employés que nous avons reçu de la part du chef suprême des armées, l'essentiel des assurances pour continuer nos activités.

Avec l'éclatement de la guerre en Ukraine, quelle est l'incidence des sanctions internationales contre les sociétés russes ?

Vu que la société Nordgold, qui détient la mine de Taparko, est de droit russe, il est probable qu'il y ait certaines répercussions des sanctions économiques de l'Occident contre la Russie suite au déclenchement de la crise ukrainienne. Si c'est le cas, nous déplorons, en tant que Burkinabè cette situation, parce que la mine qui se trouve dans notre pays, deviendrait une sorte de victime collatérale.

Ces sanctions pourraient impliquer de nouvelles difficultés dans l'approvisionnement du site. Je pense qu'une telle situation serait une raison supplémentaire qui ne faciliterait pas la bonne continuité des opérations de ce site même si je suis persuadé que les responsables de la mine prendraient les mesures de mitigation nécessaires.

Rappelez-nous la part contributive du secteur minier à l'économie nationale.

Lorsqu'on parle du secteur minier, vous avez essentiellement deux vecteurs de contribution. Le premier, ce sont les sociétés en exploitation, c'est-à-dire celles qui ont un permis d'exploitation. Elles sont au nombre de 17 : 16 sont dans le secteur de l'or et une est dans celui du zinc ; il s'agit de la mine de Perkoa.

Quand on prend ces 17 compagnies, si l'on se fie aux résultats des impôts en 2021, elles ont contribué pour plus de 20% aux recettes fiscales directes du pays. C'est extrêmement important. C'est dire, que seulement 17 sociétés en production contribuent à plus de 1/5 des recettes fiscales de notre pays. Je pense que c'est important de le mentionner.

Il n'y a aucun autre sous-secteur sur le plan national qui fasse mieux. Selon les chiffres de la direction générale des impôts, le secteur informel, qui pèse 70% de notre économie, contribue pour moins de 1% aux recettes fiscales. Le secteur minier fait 12% du PIB et 1/5e des recettes fiscales avec seulement 17 sociétés.

Le second point, ce sont les entreprises en exploration qui ne font que des dépenses ; elles n'ont pas de revenus. Il y a un autre pan non moins important, à savoir les contributions, les taxes proportionnelles et les redevances qui sont payées pour chaque production. Chaque fois que nous faisons des exportations, nous payons des royalties (redevances) et dans le cas du Burkina Faso, ces royalties vont de 3 à 5% en fonction du prix de l'or.

Depuis bientôt trois ans, nous sommes à 5%, c'est-à-dire dans la borne supérieure. Et ces recettes sont des recettes directes. C'est entre deux et trois milliards par semaine. Dans le mois, ce sont entre huit et douze milliards qui sont payés directement en termes de royalties. Or, la masse salariale de la Fonction publique est d'environ 35 milliards. Cela vous donne une idée de la contribution de ces 17 entreprises.

En outre, il y a le Fonds minier de développement local (FMDL), auquel les sociétés minières contribuent depuis 2019. Nous sommes quasiment à 100 milliards de FCFA payés à cette date. Tout cela, sans compter les impôts et taxes qui sont payés à la fin des exercices comptables. Souvent, j'entends certains dire que dans le capital des sociétés minières l'Etat n'a que 10%. Dans leur compréhension donc, l'Etat ne perçoit que 10% des revenus générés par la mine.

Mais cela ne correspond pas à la réalité. Ces 10% sont rémunérés en termes de dividendes lorsqu'il y a un bénéfice à distribuer. Or, qu'il y ait bénéfice ou pas, l'Etat est payé à travers toutes les formes de contributions citées plus haut. Sans oublier l'IUTS qui est l'une des contributions les plus importantes. D'ailleurs, un de vos confrères disait dans une de ses publications que le poids de l'IUTS que le secteur minier paye est près de 15 fois ce que la Fonction publique génère. C'est cela, le vrai poids du secteur minier dans l'économie nationale.

Je terminerai par la contribution du secteur au travers du contenu local, notamment le décret qui vient d'être adopté. Depuis 2016, on parlait de 400 milliards de FCFA mais ce montant aujourd'hui serait de l'ordre de 500 à 600 milliards, voire plus, lesquels sont payés chaque année au terme de la dépense que les sociétés minières font pour leur fonctionnement dans le pays. Je tenais à faire ressortir ces points pour corriger un certain nombre de choses. Prêtez-moi cette expression qu'on utilise à Rood-Woko : " C'est bon mais ce n'est pas arrivé. " Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas bon.

Pourtant les sociétés minières ont souvent été perçues comme des pilleuses de nos ressources et l'Etat serait toujours perdant dans le deal...

Est-ce qu'on peut dire que l'Etat est perdant quand un secteur contribue à 12% de notre PIB et à 1/5e de nos recettes fiscales ? Souvent j'entends certains parler d'exonérations indues. J'ai lu dans un écrit paru dans un organe de presse qu'au titre des exonérations de 2021, le secteur minier à lui seul a bénéficié de près de 50%.

Ce que cet écrit ne dit pas, c'est que dans le même temps, sur la même année, le secteur minier a contribué à hauteur de 320 milliards directement au budget de l'Etat. Je vous explique l'esprit des exonérations, mais permettez-moi de rendre d'abord hommage à l'un de nos doyens, Pierre Adama Traoré, l'un des meilleurs du secteur minier de notre pays qui expliquait la philosophie des exonérations. Vous prenez un investisseur qui investit des milliards pendant des années avant de commencer la production.

Quand il le fait, il demande un certain nombre d'accompagnements dont l'importation de certains produits parce que son modèle économique en dépend. Et cela n'est pas propre au secteur minier. Les régimes d'investissement existent dans notre Code des investissements. Il y en a jusqu'à cinq au minimum : de A jusqu'à E.

Outre le secteur minier, d'autres industries en bénéficient. C'est la part contributive de l'Etat. C'est comme s'il co-investissait avec le privé. Le privé met beaucoup d'argent, l'Etat sait que ce privé va mettre du temps à avoir son retour sur investissement, avec tous les risques inhérents, donc pour minimiser ces risques, l'Etat consent un taux réduit sur tel impôt ou telle taxe, le temps que l'investisseur réduise son exposition aux risques et commence à générer des revenus au bénéfice des deux parties. Ce que l'Etat consent comme exonération, il le récupère plus tard comme taxes ou impôts dans de plus grandes proportions.

Reconnaissez que l'affaire du charbon fin, par exemple, même si on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, laisse quand même planer quelques doutes ?

Le procès, je préfère ne pas en parler par respect pour notre institution judiciaire. Je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées sur le charbon fin. Le charbon à la base est dit charbon actif. C'est un des composants chimiques utilisé dans le traitement de certains minerais. Ce n'est pas propre au Burkina Faso, partout dans le monde on fait recours à du charbon actif pour le traitement de l'or. Souvent même ce charbon actif est produit à partir de noix de coco. On l'injecte dans des solutions où il y a de l'or et ce charbon actif a la caractéristique d'absorber l'or.

Ensuite, on va faire d'autres traitements (je vous fais l'économie de l'explication technique) et à la fin on récupère l'or de ce charbon et chaque fois qu'on récupère l'or, on régénère le charbon actif ; il y a un autre circuit qui permet cela. Tout système de traitement et de régénération de charbon actif ne se fait jamais sans perte, et ce sont ces pertes qui sont riches en or qui constituent le charbon fin. A l'échelle d'une mine ou d'un traitement les volumes ne sont peut-être pas significatifs, mais quand vous en produisez sur des années, vous cumulez des stocks importants de charbon fin et cela devient considérable.

Sur une longue période vous avez ainsi de l'or qui dort. A un moment, il faudra se demander comment on fait pour récupérer cet or parce que c'est de l'argent dans lequel on a déjà investi. La société minière qui fait malheureusement l'objet de ce procès croyait ainsi bien faire. Je pense que leur intention était bonne. Il faut juste se poser la question suivante : on a de l'or qui dort dans le charbon fin, notre pays a besoin d'argent, les compagnies minières peuvent trouver une solution pour traiter cela ; comment faire de façon collectivement intelligente pour le récupérer ? Je pense que c'est cela, la bonne question.

J'espère que ce procès, après toute la passion qu'il a suscitée, trouvera une issue qui permettrait de revenir à la question essentielle : on a de l'or qui " dort " dans nos sites miniers, comment fait-on pour le récupérer au bénéfice de toutes les parties prenantes? Toutes les sociétés minières utilisent le même procédé, donc disposent toutes de stocks de charbon fin non utilisés. Il faut donc penser à des moyens pour extraire cet or d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'au-delà des passions que cette affaire a suscitées, la raison doit l'emporter et on doit appréhender cette question d'un point de vue purement économique.

C'est aussi un bon sujet d'étude pour nos universités que les experts en métallurgie doivent regarder. Une fois de plus, pour le peu que je sais de ce dossier, rien ne se fait en dehors des textes ni des autorisations administratives. Je pense qu'il faut savoir raison garder et revenir à l'essentiel pour qu'on puisse avancer sereinement.

Il semble que certaines étapes sensibles de la production d'or seraient exclusivement l'affaire des expatriés, les nationaux étant mis de côté. Qu'en est-il exactement ?

Dans chaque mine vous avez entre 90 et 95% d'emplois nationaux. Est-ce qu'on peut prendre 5% du personnel sur un site pour contrôler les processus sensibles ou pas sans que les 95% d'une manière ou d'une autre soient informés ? C'est impossible. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire.

Dans toutes les mines, il n'y a pas une seule procédure où il n'y a pas de nationaux impliqués, si tant est qu'avoir des nationaux soit une garantie de transparence. 95% ne peuvent pas se voir cacher l'ensemble de ce qui se passe sur le site par 5%, ce n'est pas possible. Dans une des mines où j'ai travaillé, il y a une commission parlementaire qui est venue en 2016 et la première chose que le chef de délégation m'avait dite, c'était que selon ses informations dans cette mine aucun Burkinabè n'avait accès à la salle d'or. Je suis tombé des nues.

Séance tenante, j'ai appelé le responsable du jour et j'ai mis la communication sur haut-parleur. Je lui ai dit de faire venir tout le personnel présent dans ladite salle. Ils ont arrêté les opérations et sont venus. Sur les 13 personnes qui composaient le personnel du jour de la salle d'or, il y avait 9 Burkinabè dont un était le chef. Humainement et logiquement ce n'est pas possible. Il n'y a rien de caché.

Un autre point que je tiens à préciser parce que j'entends certaines personnes dire beaucoup de contrevérités sur la question, ce sont les équipements de mesure pour la pesée de l'or. Ces équipements sont certifiés et périodiquement les certificats doivent être renouvelés. Et ces certificats sont l'œuvre de firmes nationales. Même si on prend des firmes internationales, il faut toujours l'aval d'une entité nationale : l'ABNORM (Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité) pour ne pas la nommer.

La question des équipements de mesure est aussi une fausse information distillée par certaines personnes malintentionnées. Je suis preneur des critiques, mais que ce soit sur des faits. J'invite les personnes intéressées à vérifier les informations dans nos sites, car elles sont ouvertes à cet effet. Je prends l'engagement, en tant que président de la Chambre des mines, d'œuvrer à ce que chaque fois que des journalistes voudront venir visiter nos sites, ils soient les bienvenus parce que nous n'avons rien à cacher.