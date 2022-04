Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - La conférence des présidents opte pour l'invalidation des députés absentéistes

La conférence des présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a opté, ce mercredi 20 avril, pour l'invalidation des députés " absentéistes ".

Sa décision corrobore avec celle levée lors de la plénière du lundi 18 avril, à la suite de la motion incidentielle du député Paulin Odiane.

Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, une commission spéciale sera mise en place pour analyser le rapport général de participation individuel de chaque député aux plénières.

Joseph Lembi explique que ceux qui auront plus de 60% d'absences aux plénières d'une session seront invalidés et remplacés par leurs suppléants, conformément au règlement intérieur de cet organe délibérant.

" Lors de la précédente conférence des présidents, la question relative à l'absentéisme des députés aux plénières et travaux en commissions avait été soulevée. Un rapport ad hoc a donc été élaboré autour de cette question. Des listes compilées, un tableau établi, les absents sont connus, une commission spéciale est en train de se mettre en place et les députés seront bientôt convoqués pour se justifier et présenter leurs éléments de défense. Et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques " a-t-il martelé.

Conformément à l'article 90, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le mandat d'un député prend fin suite à une absence non justifiée et non autorisée, à plus d'un quart des séances d'une session.

Le rapporteur de l'Assemblée a ajouté que la conférence des présidents de ce mercredi a statué autour du calendrier de dépôt des candidatures pour le remplacement de Jean-Marc Kabund au poste du Premier vice-président.

Ce poste revient à la composante le Cap pour le changement (CACH) qui doit présenter son candidat.