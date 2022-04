Sénégal: Finance digitale - Wave devient EME

Le groupe Wave mobile money a reçu l'agrément de la Bceao afin d'être un Etablissement de Monnaie Electronique.

Il devient la première fintech opérant dans plusieurs pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à être Établissement de Monnaie Électronique (EME). Ainsi, " cette licence EME permettra à Wave de proposer désormais ses services et produits financiers directement aux clients. En plus, elle permettra à la fintech panafricaine, qui menait jusqu'ici ses activités mobiles money à travers des banques partenaires, de diversifier sa proposition de valeur et d'offrir plus de services financiers tels que les paiements marchands, l'épargne, le crédit et les transferts d'argent internationaux en collaboration avec d'autres partenaires de l'écosystème financier de l'espace UEMOA ", renseigne Wave dans un communiqué.