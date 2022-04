Cote d'Ivoire: Femua 14 - La lonaci renouvelle son soutien au groupe Magic System

Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), Dramane Coulibaly, et Traoré Salif dit A'salfo, directeur général de Gaou Productions, président de la Fondation Magic System, ont signé une double convention de partenariat le 15 avril 2022, au siège de la Lonaci à Abidjan-Marcory.

A travers cette signature, les deux entités ont ainsi décidé de se rapprocher en vue de mutualiser leurs efforts. Et ce, pour une collaboration effective des services. Un partenariat gagnant-gagnant qui permet à la fois à la Lonaci et au groupe Magic System de renforcer leur notoriété tout en remplissant leur mission de responsabilité citoyenne d'entreprise. " La première convention est un contrat de sponsoring à travers lequel la Lonaci apporte un soutien renouvelé au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua 14). La deuxième convention s'établit entre nos deux fondations dont les missions respectives se rejoignent et consistent à œuvrer au bien-être de nos concitoyens, en particulier les plus défavorisés ", a indiqué Dramane Coulibaly. Et d'ajouter : " Faut-il le rappeler, la mission sociale de la Lonaci qui se traduit par la construction d'infrastructures socio-économiques dans les domaines de l'éducation et de la santé, est portée par notre fondation depuis sa création en 2019. Quant à la Fondation Magic System, elle a déjà procédé à la construction d'écoles en Côte d'Ivoire sous l'égide du ministère en charge de l'Education nationale. "

La construction d'une école annoncée à Tanda:

Le directeur général a, toutefois, indiqué que la Lonaci apportera un financement à hauteur de 50 millions de FCfa pour la construction d'écoles à l'occasion de chaque édition du Femua. Ainsi, à l'occasion du Femua 14, une école primaire de six classes sera construite à Tanda. A sa suite, Traoré Salif a exprimé sa satisfaction pour la signature de cette convention qui ouvre de grandes perspectives de collaboration entre la Lonaci et son groupe. Selon A'salfo, ce partenariat s'inscrit dans la droite vision de Gaou Productions et du Femua qui est un diffuseur, et de la Fondation Magic System qui œuvre pour le bien-être de la population.