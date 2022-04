Ethiopie: "Par la croix du Christ, nous pouvons vaincre la haine par l'amour" - Le Cardinal Berhaneyesus exhorte tout le monde à prier en ce Vendredi saint éthiopien

Addis Abeba — " La Résurrection du Christ donne à chaque chrétien et à l'humanité la force de vaincre tout mal et tout péché ", a déclaré le cardinal Berhaneyesus dans le message officiel transmis à tous les médias publics et privés concernant la Pâque éthiopienne qui sera célébrée le dimanche 24 avril 2022.

L'archevêque métropolitain, qui est également Président de la Conférence épiscopale d'Éthiopie, a exhorté toutes les personnes de bonne volonté à prier, en particulier pour les personnes touchées par la guerre, à l'occasion du Vendredi saint éthiopien qui sera célébré avec une grande spiritualité dans tout le pays le 22 avril 2022.

" Aujourd'hui, par la croix du Christ, nous pouvons surmonter la haine par l'amour, la vengeance par le pardon, la douleur par la joie, le conflit par le dialogue, l'endurance par la persévérance et l'espérance chrétienne ", peut-on lire dans la note reçue par l'Agence Fides du Secrétariat catholique de la Conférence épiscopale éthiopienne.

"Nous, Évêques, confions à tous les catholiques la tâche d'implorer la miséricorde, la réconciliation et la paix pour notre chère Éthiopie et de placer toutes les souffrances du peuple sous la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ", ajoute le cardinal.

Le Cardinal Berhaneyesus conclut son message en invitant "le Roi de la Paix, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à accorder la vraie paix à notre pays, l'Éthiopie. Je demande à nouveau à toutes les personnes de bonne volonté de prier ensemble pour les personnes qui souffrent gravement de la guerre".