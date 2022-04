Congo-Brazzaville: Séjour du Premier ministre à Washington - Anatole Collinet Makosso multiplie des séances de travail

En marge de sa participation aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, le chef du gouvernement congolais, Anatole Collinet Makosso, multiplie ses séances de travail. Zoom sur certaines d'entre elles.

La première séance de travail du Premier ministre congolais est celle de la veille de sa participation aux assemblées de printemps. Celle-ci lui a permis de faire un bilan d'étape des réformes économiques en cours au Congo en saisissant cette occasion afin de remercier le FMI pour son assistance ayant permis de bénéficier d'un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit.

De ce fait, il a échangé avec le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, en présence de l'administrateur pays. Son hôte a réaffirmé la volonté de cette institution de poursuivre le partenariat qu'il juge fructueux et au beau fixe avec le Congo.

Le chef du gouvernement a, par la suite, enchaîné plusieurs autres réunions techniques au siège du FMI (départements Afrique, Juridiques, Marchés et capitaux, Stratégies et politiques).

Au siège du Groupe de la Banque mondiale, Anatole Colinet Makosso a eu une séance de travail de haut niveau avec Hiroshi Matano, vice-président executif et directeur général, accompagné de Ethiopis Tafara, vice-président, directeur administratif, juridique et gestion des risques.

Au cours de cette rencontre, il a fait part de certaines préoccupations liées au financement de l'économie du Congo, une occasion aussi de traduire officiellement la gratitude de son pays envers les institutions internationales qui l'accompagnent depuis 2015, au lendemain de la crise causée par la chute du cours du baril, aggravée, de plus, par la crise sanitaire liée au covid19 et par la récente crise ukrainienne.

Aux interlocuteurs du Congo, le chef du gouvernement a parlé également du Plan national de développement (PND) 2022-2026. Ces échanges ont permis de mettre en exergue les attentes du Congo quant à Miga qui est une agence multilatérale de garantie des investissements. Cette agence encourage l'investissement étranger direct dans les pays en développement pour contribuer à soutenir la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de la population.

Faisant partie de la délégation, Rigobert Roger Andély et Ludovic Ngatsé, respectivement ministre de l'Economie et ministre délégué au Budget, ont pris la parole pour faire un exposé sur le PND et le financement de l'économie du Congo, parlant des différentes réformes en cours dans le cadre de l'économie numérique pour garantir la transparence.

Hiroshi Matano a félicité le gouvernement congolais pour les efforts entrepris dans la gouvernance et la gestion des ressources et a affirmé être prêt, au nom de Miga, à poursuivre le partenariat et à accompagner les différents projets du gouvernement.