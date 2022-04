Congo-Kinshasa: Lutte contre la polio - Lancement bientôt d'une nouvelle campagne de vaccination

La question a été au centre des échanges entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, et la délégation du Comité des opérations d'urgence polio en République démocratique du Congo, pour faire le point sur la situation de cette maladie dans le pays.

Accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba Nkulu, Jean-Jacques Mbungani a fait avec ses hôtes le point sur les préparatifs de la prochaine campagne de vaccination contre la polio. Au sortir de l'entretien, le Dr Anicet Mwehu, chargé des activités de vaccination supplémentaire et coordonnateur intérimaire du Comité des opérations d'urgence polio, a indiqué que le ministre de la Santé s'est montré très attentif à la problématique de riposte contre cette maladie et a donné des instructions claires pour une lutte efficace.

"Nous sommes venus échanger avec le ministre dans le cadre de suivi des activités du Comité des opérations d'urgence polio et faire un point particulier par rapport à la campagne de vaccination contre cette maladie, pour les cas déclarés dans la province du Maniema. Nous lui avons fait part de ce qui est déjà fait à travers les appuis du niveau global, et les défis à relever pour que la campagne se passe dans les meilleures conditions", a indiqué le Dr Anicet Mwehu.

Le chargé des activités de vaccination supplémentaire et coordonnateur intérimaire du Comité des opérations d'urgence polio a poursuivi: "Nous avons acquis des vaccins que nous étions en train de demander pour contenir le virus dans un rayon bien précis et empêcher la propagation ailleurs; mais fort malheureusement, nous venons d'avoir encore six nouveaux cas, portant ainsi le nombre à un total de vingt et un cas de poliovirus, seulement pour cette année; ce qui nous donne du pain sur la planche ".

Le Dr Anicet Mwehu a, par ailleurs, indiqué que le ministre de la santé a été très attentif et réceptif et a donné des instructions claires afin qu'une riposte soit efficace partout à travers la vaccination de qualité. Notons que cette riposte contre la polio couvrira cent cinquante-deux zones de Santé, réparties dans sept provinces dont Lomami, Tanganyika, Sankuru, Tshopo, Maniema, Nord-Kivu, et Sud-kivu. Elle débutera au mois de mai prochain.