Afrique Centrale: Semaine de la science et des technologies - La neuvième édition se tient dans les deux Congo

L'événement scientifique de renommée continentale est organisé, du 16 au 22 avril, par l'association Investing in people, en collaboration avec les ministères de l'Enseignement primaire, secondaire et technique; l'Enseignement supérieur et universitaire; la Recherche scientifique et Innovation, l'organisation non gouvernementale Elongo Elonga et l'Unesco.

Initiatrice de l'association Investing in people, le Pr Raissa Malu a déclaré à l'ouverture de la rencontre : " En organisant la Semaine de la science et des technologies, nous voulons pousser au maximum des jeunes, et surtout des filles, pour qu'elles puissent se lancer dans nos disciplines parce que sans cela, le pays n'avancera absolument pas ".

La neuvième édition de la Semaine de la science et des technologies a la particularité d'être lancée à Brazzaville, en collaboration avec l'Unesco et l'Institut de recherche en sciences exactes et naturelles (Irsen), avec des animations scientifiques dans les provinces de la République démocratique du Congo (RDC) à l'initiative des particuliers, des écoles, d'universités et d'association partenaires. Elle est organisée en collaboration avec la start-up Uptodate developers de Joséphine Ndeze (miss Geek Africa 2019) sous la forme d'un hackathon, afin de renforcer les capacités des élèves en les invitant à proposer des solutions informatiques pour contribuer à la résolution des problèmes réels de la communauté. En marge de cette activité, l'African school on electronic structure methods and application (Asesma) organise " 3rd Central african school on electronic structure methods and applications (Casesma) " avec vingt-cinq participants.

Cette neuvième édition connaît la participation de plus ou moins neuf mille élèves et enseignants aux villages des sciences, et de deux cents personnes dans des conférences. Le but étant de " contribuer à révéler la prochaine génération de scientifiques africains, femmes et hommes, qui soutiendront le développement de la RDC et de l'Afrique ".

Parmi les conférenciers, l'on a noté la prestation exceptionnelle de l'astronome sénégalais Maram Kairé, scientifique expérimenté, qui a appelé le peuple africain à s'approprier son destin et être acteur de son développement. Sur la liste des sujets faisant l'objet des conférences, il y a " Document de politique de la recherche scientifique de la RDC, la récente conférence internationale sur la gestion du volcan de Goma et le projet d'acquisition d'un satellite par le RDC ". En webinaire, des conférenciers ont réfléchi sur " Comment la distribution hors-réseau et l'énergie solaire offrent des perspectives nouvelles pour apporter l'électricité en RDC ".

Notons que d'autres partenaires apportent également leur appui à cette activité, notamment la Fondation Denise-Nyakeru, le Centre international Abdus Salam de physique théorique en Italie, l'Asesma, etc. Le footballeur Youssouf Mulumbu est le parrain de cette neuvième édition de promotion de la science et des technologies.