Gabon: Makokou - Ali Bongo Ondimba dévoile la plaque inaugurale de la DGDI et lance les activités du centre d'appui à la pêche artisanale

En séjour de 48 heures en terre ogivine , le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a procédé respectivement aux inaugurations de l'Antenne Provinciale (Ogooué-Ivindo) de la Direction Générale de la Documentation et de l'immigration, et, de la mairie de la commune du 2ème arrondissement de Makokou ce jour.

L'antenne provinciale de l'Ogooué-Ivindo s'étend sur une superficie de 4325,28 m2 avec des services déconcentrés et opérationnels qui permettent le traitement des demandes de cartes nationales d'identité, de passeports, de cartes de séjour et visas . Sa mise en service permet aux populations désireuses de se faire enrôler de ne plus se rendre dans la capitale Libreville.

Cette cérémonie a été l'occasion pour le chef de l'Etat de rappeler l'impérieuse nécessité de matérialiser le projet d'établissement des nouvelles cartes nationales infalsifiables répondant aux standards internationaux.

En présence du Chef du gouvernement, madame Rose Christiane Ossouka Raponda, des membres de l'équipe gouvernementale et des responsables administratifs et politiques de la province, le Président de la République a également dévoilé la plaque inaugurale de la mairie du 2ème arrondissement de la commune de Makokou.

Par ailleurs, Ali Bongo Ondimba qui renoue le contact avec ses populations a saisi ces moments pour lancer les activités du centre d'appui à la pêche

Artisanale de Makokou. En effet, au vu du manque de coordination de la pêche artisanale exercée par 459 pêcheurs environ dans la localité, il était impérieux de réorganiser ce secteur, sensibiliser les acteurs et encourager leur activité. C'est donc sur une superficie de 553m2 que reposent les compartiments administratif et commercial respectivement destinés à la sensibilisation et au stockage de produits.

Pour le numéro un gabonais, ce centre d'appui à la pêche artisanale participe à la relance de l'économie dans le cadre du Plan d'Accélération de la Transformation de notre pays. Il a exprimé une nouvelle fois sa volonté de promouvoir la transformation locale puisqu'elle contribue à la résorption du chômage. Le chef de l'Etat a instruit le gouvernement à la mise en œuvre de tous les instruments d'appui et d'accompagnement nécessaires au bon déroulement de cette activité.

Pour rappel , cette visite du Président de la République à l'intérieur du pays intervient après la levée des mesures de restrictions dues à la covid 19.