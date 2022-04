Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Michel Forst encourage la CNDH à adhérer aux clubs accrédités par les Nations unies

Le secrétaire général de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'Homme (AFCNDH), Michel Forst, a échangé, le 20 avril à Brazzaville, avec Gabriel Etéka Yemet, président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) au sujet de l'adhésion de cette institution aux clubs accrédités par les Nations unies et conformes aux principes de Paris.

" C'est un signe d'amitié et de fraternité de la part de la francophonie et du réseau francophone des commissions nationales des droits de l'homme à l'endroit du président de la CNDH. Je suis venu porter un message de proposition et d'assistance technique à l'idée d'aider la commission à travailler plus efficacement au bénéfice des citoyens congolais. Comme ses homologues de la sous-région, que la CNDH puisse rejoindre les clubs accrédités par les Nations unies, étant conformes aux principes de Paris ", a indiqué Michel Forst.

Pour ce programme d'assistance technique à la CNDH, le secrétaire général de l'AFCNDH se propose d'échanger au préalable avec le gouvernement du Congo.

" Ce travail de renouveau passera par la révision de la loi et des textes constitutifs. Depuis que je suis ici, je sens une volonté de changement avec un accord immédiat de coopération. On a planifié, ensemble, l'idée d'avoir un séminaire dont les invités seront les membres du gouvernement, le Parlement, les membres de la CNDH, les partenaires techniques et financiers, les Nations unies et les organisations de la société civile ", a expliqué le secrétaire général de l'AFCNDH.

Signalons que l'AFCNDH est membre des seize réseaux institutionnels de la Francophonie qui fédèrent des institutions de même compétence dans l'ensemble de l'espace francophone dans les domaines de la gouvernance démocratique (droit et justice, médias, droits de l'homme, médiation, élections, etc). Ils constituent des espaces de coopération et œuvrent au renforcement de leurs capacités afin de leur permettre d'exercer pleinement leur rôle de vigile de la démocratie.