Congo-Kinshasa: Musique - Youssoupha passe de Bomaye Musik à WeThe99

L'information livrée au public dans "Zaïrois", second titre de son nouvel album "Neptune Terminus : Origines", sorti le 8 avril, le rappeur l'a confirmée dans une interview avec Radio France internationale (RFI) où il parle de sa nouvelle structure basée en Côte d'Ivoire.

Domicilié à Abidjan depuis six ans, Youssoupha vient encore de prendre un nouveau virage. Le rappeur a décidé de faire désormais cavalier seul, le trio des fondateurs qu'il formait avec Lassana et Philo à la tête de Bomaye Musik fait partie du passé. Comme il a soutenu dans l'entretien accordé au média international français, RFI, il ne crache pas dessus : " On a une histoire commune, des artistes communs. Mais moi, Youssoupha, j'écris une nouvelle histoire ".

Dans l'extrait de "Zaïrois", Youssoupha tient ce départ pour inéluctable. " Le meilleur de cette vie, j'ai côtoyé. J'ai passé vingt-cinq ans dans le même label mais aujourd'hui, je dois quitter Bomaye. J'ai grave la pression, j'ai les nerfs à vif ", affirme-t-il. Il ajoute, par ailleurs, que ce n'est nullement fait à des fins mercantiles : " C'est pas commercial, rien que je chiale parce que Philo, t'es mon frère à vie. ". Ainsi, quoiqu'il en soit, " Bomaye continue ", souligne Youssoupha, qui reconnaît l'embarras de la séparation : " Je ne vais pas mentir, ça me coûte ".

Les raisons de son départ, Youssoupha l'explique à RFI soutenant que sa relation avec " son frère à vie " reste au beau fixe malgré tout. Cette amitié de plus de vingt ans est loin d'être entamée, savoir que, dit-il : " Philo, c'est mon grand frère depuis mes 17 ans, quand j'étais encore au lycée ". C'est donc une divergence de vues plus que toute autre chose qui l'a emmené à prendre ses distances. " On est toujours au top de l'entente, mais depuis que je suis à Abidjan, lui est à Kinshasa et Paris, on n'a plus la même dynamique sur les idées. Et moi, dans ma tête, je me détache de la manière de faire parisienne qu'on avait ", a soutenu le rappeur. Et donc, de fil en aiguille, il a annoncé : " J'ai monté une nouvelle structure à Abidjan, WeThe99, qui a plus l'ADN d'un artiste ". Et, sa pensée résolument portée sur les musiciens du continent, Youssoupha a d'ores et déjà prévenu qu'il envisage " d'aller voir des projets africains qui partent de la Côte d'Ivoire, de la sous-région francophone, même du Congo ".

Soulignons que "Neptune Terminus : Origines" est une réédition du précédent projet "Neptune Terminus" sorti il y a juste un an, en mars 2021. Le nouvel opus comporte dix morceaux inédits dont le titre éponyme "Origines". Dans "Zaïrois", un featuring avec notamment Gaz Mawete, Poison Mobutu et Kozi Niama, il ne s'arrête pas à l'annonce de son départ de Bomaye Musik. S'il semble reconnaître avec une once de regret : " Je suis Sénégalais par ma mère. Mais je perds mes repères, je ne sais pas dire nanga def ", il rend cependant un bel hommage à ses origines " zaïroises " qu'il rappelle non sans fierté. On l'entend y faire référence de la sorte : " J'ai pas choisi de naître Zaïrois. En vérité, j'ai juste eu de la chance ".