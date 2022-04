Congo-Brazzaville: Formation - Les ateliers Sahm organisent un workshop en son et lumière

L'atelier de formation en son et lumière, prévu du 25 avril au 7 mai à Brazzaville, sera animé par l'artiste français Frédéric Vienot, un expert en la matière.

Le workshop va débuter lundi prochain. Pour les participants, il sera notamment question de temps d'échange et de partage d'expériences et d'expertises avec Frédéric Vienot. Une façon de leur permettre de construire des réflexions, voire un projet autour du son et de la lumière, objet de ce workshop. " Une occasion en or s'offre à vous, saisissez-la, en vous inscrivant gratuitement au secrétariat des ateliers Sahm. Hâtez-vous, les places sont limitées ", ont partagé les ateliers Sahm, initiateurs de ladite formation, sur leur page Facebook.

Au regard de son parcours, avec Frédéric Vienot, le son et la lumière n'auront plus de secret pour les participants, car l'artiste est doté d'une grande expérience dans le domaine. En effet, il est à la fois musicien, créateur sonore, régisseur son, régisseur général et directeur technique.

Pour l'histoire, parallèlement à des études littéraires qui auraient dû le conduire à l'enseignement du français, Frédéric Vienot participe à plusieurs formations musicales comme auteur-compositeur guitariste. C'est avec le groupe " Les Cracheurs de soleils " qu'il se professionnalise. Un premier pas au poste de régisseur son au festival d'Avignon en 1998. Dans la même période, il se redécouvre la passion pour le théâtre dans la chapelle des Pénitents blancs, et choisit résolument ce métier qui lui permettra de satisfaire son goût pour le verbe comme sa passion pour le son. Dès lors, les collaborations et les tournées vont s'enchaîner.

En 2008, Frédéric est embauché au festival Actoral, créé et animé par Hubert Colas à Marseille. Il participe aux éditions suivantes et entame une collaboration technique et artistique avec le metteur en scène phocéen. En 2010, il signe la création " son " du spectacle très controversé de Christoph Marthaler, " Papperlapapp ", programmé dans la cour d'honneur du palais des papes à Avignon. En 2014, il revient à la cour avec " Le Prince de Hombourg ", mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti. Auteur d'un texte dramatique " Peut mieux faire " et d'un recueil de textes poétiques " Onze ", Frédéric assume la direction technique du festival Actoral depuis 2013.

Notons que ce workshop en son et lumière se déroulera du 25 avril au 7 mai, de 10h à 12 h, puis de 15h à 17h 00, au siège des ateliers Sahm et à l'Institut français du Congo de Brazzaville.