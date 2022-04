Algérie: Oran - Avant-première du film "L'opium et le bâton" doublé en tamazight au musée du cinéma

Oran — Le film "L'opium et le bâton" du réalisateur Ahmed Rachdi, doublé en tamazight, a été projeté en avant-première mercredi soir au musée du cinéma à Oran.

La projection de ce long métrage qui a vu la présence d'un public nombreux dont des intellectuels et des réalisateurs, a été marquée par la présence du secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) Si El Hachemi Assad, et Samir Ait Belkacem qui a accompli le doublage en version amazighe.

Il a mis en avant "les efforts colossaux consentis par le HCA pour mettre à disposition du public la version amazighe de L'opium et le bâton à travers notamment la formation d'un groupe de jeune en art du doublage, en coopération avec des spécialistes canadiens et l'acquisition du financement nécessaire du ministère de la Culture et des Arts outre l'obtention de l'accord du réalisateur de la version originale et l'accord et le soutien de l'Office national des droits de l'auteur et des droits voisins".

Il a révélé que le HCA entamera "en collaboration avec l'Agence nationale de rayonnement culturel la projection de ce film dans les salles de cinéma à l'intérieur et l'extérieur du pays pour promouvoir le noble message de ce film culte qui met en exergue la lutte et les sacrifices des Algériens pour l'indépendance nationale".