Afrique: Mondial 2022 - Augustin Senghor veut faire jouer trois matchs de préparation aux Lions

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) envisage de faire jouer à la sélection nationale trois matchs de préparation de la Coupe du monde 2022, a annoncé son président, Augustin Senghor.

"Avec le DTN (Mayacine Mar) et le coach (Aliou Cissé), nous cherchons à profiter de ces dates", a dit M. Senghor, parlant des fenêtres FIFA, qui correspondent, pour le Sénégal, aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023. "C'est sûr. En juin, on aura un match", a-t-il assuré, évoquant les difficultés des cinq sélections africaines qualifiées au Mondial 2022 à jouer des matchs de préparation.

Le président de la FSF a donné cette assurance en marge de la cérémonie de dédicace du livre "Cœur de Lion : l'épopée victorieuse du Sénégal au Cameroun" (Edisal, 2022), du journaliste Babacar Khalifa Ndiaye. La FSF, de concert avec le directeur technique national, Mayacine Mar, et le sélectionneur national, Aliou Cissé, va ensuite chercher à jouer "un autre match en septembre et, bien entendu, un autre au mois de novembre, juste avant la compétition", a-t-il promis. "C'est compliqué, nous jouerons le match d'ouverture, le 21 novembre, et les regroupements commenceront le 14" du même mois, a rappelé Augustin Senghor. Le Sénégal pourrait jouer son dernier amical, pour la préparation de la Coupe du monde, le 16 ou le 17 novembre, selon le président de la FSF.

La Fédération sénégalaise de football n'exclut pas d'utiliser les éliminatoires de la CAN 2023 comme des matchs de préparation du Mondial, a-t-il dit, estimant que "la compétition se prépare par la compétition". Les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 auront lieu entre le 30 mai et le 14 juin. Le Sénégal recevra le Bénin, avant d'aller jouer contre le Rwanda, pour la deuxième journée. Pour les troisième et quatrième journées, fixées entre le 19 et le 27 septembre, le Sénégal recevra les Mambas du Mozambique, avant d'aller les défier chez eux. Les deux dernières journées, pour lesquelles les Lions se rendront au Bénin, avant de terminer par le Rwanda, auront lieu du 20 au 28 mars 2023. A la Coupe du monde 2022, le Sénégal jouera d'abord contre les Pays-Bas, le 21 novembre. Les Lions affronteront ensuite le Qatar, le 25 novembre, avant d'aller défier, le 29 novembre, l'Equateur pour leur dernier match de groupe.