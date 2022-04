Sénégal: Fonction publique - 2446 enseignants "audités" à Foundiougne

Foundiougne — Deux mille quatre cent quarante-six enseignants ont été "audités" à Foundiougne (ouest), dans le cadre de la rationalisation des effectifs de ce corps de la fonction publique, a appris l'APS, jeudi, de l'inspecteur de l'éducation et de formation (IEF) Dame Touré.

"Cette opération d'envergure départementale de recensement des enseignants et du personnel non enseignant de l'éducation a permis d"auditer' 2.446 enseignants", a-t-il dit. M. Touré considère que "le dispositif est efficace dans l'ensemble, grâce à la remontée des fichiers de personnels remplis par les directeurs d'établissement". Il a expliqué que cet audit entre dans le cadre de la rationalisation des effectifs des enseignants, dans le but de les utiliser de manière effective, avec le système des classes multigrades. "L'Etat a besoin aussi de savoir exactement le nombre d'enseignants dont il dispose, pour pouvoir planifier et mieux les utiliser convenablement", a fait valoir l'IEF de Foundiougne. A l'initiative du ministère de l'Education nationale, l'opération de recensement des enseignants et du personnel non enseignant a démarré mardi et prendra fin jeudi.