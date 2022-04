Afrique: CAN 2023 - Le Sénégal, "une épine" pour le Rwanda, selon son coach

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Rwanda, Carlos Alós Ferrer, a déclaré que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, est l'adversaire le plus difficile que son équipe va affronter lors des éliminatoires de la CAN 2023.

Le Rwanda n'a pris part qu'à une phase finale de Coupe d'Afrique des nations en 2004. L'équipe nationale rwandaise est logée dans la poule L des éliminatoires, en compagnie du Sénégal, mais également du Mozambique et du Bénin. Le Rwanda, pour se qualifier, "doit gagner ses matchs à domicile, ce sera la clef", a indiqué le technicien engagé en mars dernier pour un contrat d'un an avec le Rwanda. "Nous connaissons déjà notre chemin vers la CAN 2023. Il est maintenant temps de travailler avec enthousiasme et ambition", a-t-il dit dans un entretien publié sur le site officiel de la Confédération africaine de football (CAF). Mais bien que le Sénégal se présente à ses yeux comme "l'équipe la plus difficile à affronter" dans le groupe L, il note qu'en football, "parfois on ne sait pas ce qui va se passer à l'avance". "J'espère que nous aurons nos chances", a ajouté Ferrer, 47 ans et qui a dirigé l'équipe nationale du Kazakhstan et les FAR de Rabat en Botola Pro League au Maroc, entre autres. "Nous nous battrons jusqu'au dernier match. Je promets que cette équipe se battra et concourra", a assuré le technicien. Le Rwanda a pris part à sa seule phase finale de la CAN en 2004, en Tunisie.