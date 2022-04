Sénégal: Un don de livres de la direction du livre et de la lecture à la presse culturelle

Dakar — L'Association de la presse culturelle du Sénégal (APCS) a reçu un lot de livres offerts par la direction du livre et de la lecture (DLL), a constaté l'APS, jeudi, à Dakar.

L'APCS a réceptionné le don lors d'une cérémonie qui s'est tenue à son siège, à la Maison de la presse Babacar-Touré. Le lot comprend divers titres dont "Sénégal : la saga de l'équipe nationale de football" (L'Harmattan Sénégal, 2022), du journaliste Mamadou Koumé, le recueil de nouvelles "Terres rouges" (Abis Editions, 2021), de Maguèye Touré, le directeur de la Francophonie au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et "Billets de salon" (Le Nègre International, 2021), du journaliste Mame Gor Ngom. "Nous sommes chargés de promouvoir la culture, ce que nous ne pouvons pas faire sans les journalistes culturels. Parce que vous traitez des questions du livre et de la promotion de la lecture, il est judicieux de mettre à votre disposition des outils de travail", a dit Habibou Coly, de la DLL. La direction du livre et de la lecture veut en même temps aider les associations à avoir une bibliothèque, a-t-il dit.

Les livres offerts à l'APCS ont tous bénéficié du fonds d'aide à l'édition du ministère de la Culture et de la Communication, selon M. Coly. Amadou Moustapha Dieng, un membre de l'Association de la presse culturelle du Sénégal, s'est réjoui de la réception du don qui, à son avis, traduit les bonnes relations de l'APCS avec le ministère de la Culture et de la Communication, dont la DDL est un démembrement. "Nous nous réjouissons de ce geste très important. La collaboration va continuer et s'élargir", a dit le secrétaire général et président par intérim de l'association, Aliou Badara Mané.