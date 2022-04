Ile Maurice: Anne Murielle Ravina - "Être Miss ne veut pas dire qu'il faut tout accepter (... )"

interview

Dans une vidéo publiée vendredi sur son compte Instagram, Anne Murielle Ravina, Miss Universe Maurice 2021, précise qu'elle ne fait plus partie de l'organisation Miss Supranationale. Pour justifier son départ, elle cite comme raisons un manque d'égards et de respect envers les femmes. Elle sacrifie sa couronne pour sa bonne santé mentale et physique.

Quels sont les enjeux de l'organisation Miss Universe Mauritius ?

Il y a un manque de respect envers les femmes. Nous devons faire tout ce qu'on nous dit. Sois belle et tais-toi. Ils nous imposent souvent des choses. Nous sommes souvent soumis à un chantage si nous relevons des anomalies. Les membres de l'organisation nous rappellent plusieurs fois que nous avons signé un contrat et qu'ils nous poursuivront si nous n'acceptons pas ce qu'ils proposent. Ce n'est pas une façon d'empower les femmes. Je pense que l'organisation mérite de revoir la façon dont les femmes sont exploitées. Être Miss ne veut pas dire qu'il faut tout accepter.

Avez-vous été harcelée moralement ?

Certaines pages et comptes ont répondu à mes commentaires depuis que j'ai fait l'annonce, essayant de nuire à ma réputation. Mais j'ai compris que lorsque vous n'êtes pas d'accord et que vous vous exprimez, les gens feront tout pour vous faire taire. J'ai informé le public à qui je dois la transparence que j'ai pris ma retraite en tant que Miss sans entrer dans les détails. Mais aujourd'hui, j'en parle car je ne peux pas laisser une telle organisation de beauté humilier ceux qui demandent le respect. Je sors de cette expérience mûrie et la tête haute.

Comme vous, d'autres Miss ont-elles aussi subi des coups du directeur ?

Après avoir posté la vidéo, beaucoup de femmes m'ont envoyé un message pour me dire qu'elles aussi ont vécu des situations pires que la mienne. Mais elles avaient peur d'en parler. D'ailleurs, elles apprécient que j'ai osé le faire. On nous a tellement fait croire que nous n'étions pas reconnaissantes envers l'organisation. Je suis reconnaissante, bien sûr, mais il y a une limite à tout. Être Miss ne veut pas dire que je dois accepter d'être exploitée ou de perdre ma dignité.

Un message aux futures Miss qui souhaitent participer au concours Miss Universe Mauritius...

Je ne veux pas que d'autres femmes vivent la même situation que moi, c'est-à-dire qu'elles vivent des inégalités, un manque de respect ou même de l'exploitation. C'est le but de la vidéo que j'ai publiée récemment afin que les femmes soient beaucoup plus respectées et valorisées pour ce qu'elles sont. J'espère que les organisations de beauté entendront la voix des femmes et leurs besoins. Et que l'expérience des futures reines vise à transformer la vie des femmes et à leur donner des opportunités de changer leur vie afin qu'elles puissent apporter du changement autour d'elles.