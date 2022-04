Seychelles: Forte demande de main d'œuvres aux Seychelles, selon les dernières statistiques

Le marché du travail des Seychelles montre une forte demande pour 2022 malgré les effets persistants de la pandémie de COVID-19 et l'incertitude continu du conflit entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré un haut responsable de l'emploi.

Susan Morel, analyste en chef des politiques au ministère de l'Emploi, a fait cette déclaration lors de la présentation du rapport sur les statistiques du marché du travail de 2021 aux médias jeudi.

Mme. Morel a déclaré que la réouverture des frontières des Seychelles pour relancer l'économie au mois de mars et l'ouverture de nouveaux établissements touristiques ont créé davantage d'opportunités d'emploi.

Pour l'année 2021, le département a enregistré un total de 2 477 demandeurs d'emploi seychellois, dont 1 399 sont des femmes. Sur ce total, 1 837 ont été placés.

Le secrétaire principal à l'emploi, Jules Baker, a déclaré que pour s'assurer que les demandeurs d'emploi soient mis dans un emploi le plus tôt et le plus rapidement possible, un système accéléré a été mis en place.

" Lancé au mois de décembre, le système d'information sur le marché du travail est le premier module d'adéquation d'emploi entre demandeurs d'emploi et employeurs. Celui-ci est pleinement opérationnel et dès qu'une personne s'inscrit pour chercher un emploi, son profil est envoyé aux employeurs potentiels ", a déclaré M. Baker.

Entre-temps, une équipe technique a été mise en place pour travailler avec les élèves qui décrochent ou qui ne terminent pas leurs études secondaires ou postsecondaires.

"Nous les rencontrons et examinons quels types de programmes leur conviennent le mieux. Nous discutons également avec le ministère de l'Éducation pour créer des cours de courte durée pour ceux qui ne souhaitent pas suivre des cours de longue durée", a déclaré M. Baker.

Quant aux travailleurs étrangers, en 2021, 17 061 étaient employés dans l'État insulaire, ce qui représente une augmentation de 60 % par rapport aux chiffres de 2020. Le nombre total de travailleurs expatriés employés en 2020 était de 10 591.

Ils sont employés principalement dans la construction (7440), les activités d'hébergement et de restauration (3371), le commerce de gros et de détail et la réparation de véhicules à moteur/motos (1485) et la fabrication (1022).

C'est une préoccupation pour le ministère de l'Emploi car les étudiants - dont beaucoup sont diplômés - ne sont pas nécessairement qualifiés dans les secteurs où il y a plus de postes vacants.

M. Baker a déclaré que pour résoudre ce problème, un projet de révision de la planification nationale de la main-d'œuvre a été lancé.

" Le projet vise à obtenir les compétences souhaitées à l'avenir pour répondre aux candidatures les plus recherchées. Il est important maintenant que nous revoyions certaines fonctions. Le projet implique les ministères de la planification nationale, de l'emploi, de l'éducation et d'autres partenaires locaux. Une fois que le gouvernement approuve le projet, nous pourrions donner plus d'informations sur son fonctionnement ", a-t-il expliqué.

Un autre projet en cours de réalisation concerne les horaires flexibles.

"Nous avons présenté un projet avec l'Organisation internationale du travail (OIT) à qui nous demandons de l'aide pour rechercher comment adapter les Seychelles avec un programme de travail basé sur la rotation et les horaires flexibles afin que tous les travailleurs puissent travailler dans un environnement acceptable mais que les entreprises puissent toujours fonctionner ", a déclaré Baker.