Soudan: Al-Burhan reçoit une délégation du Comité Soudanais des enseignants

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a reçu mercredi au Palais Républicain une délégation du bureau exécutif des enseignants Soudanais, en présence du Ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim.

La réunion a passé en revue les questions des enseignants et l'amélioration de leurs salaires sur la base du mémorandum soumis par le comité au Ministère des Finances et de la Planification Economique, qui comprenait un certain nombre de demandes des enseignants liées à l'amélioration de leurs salaires.

Dr Jibril Ibrahim a déclaré à la presse après la réunion que la réunion a décidé la formation d'un comité conjoint du Comité des Enseignants et du Ministère des Finances pour suivre la mise en œuvre des salaires révisés pour les secteurs des enseignants et programmer les différences pour les mois passés.

Le Ministre des Finances et de la Planification Economique a affirmé la position du ministère en soutien des questions des enseignants et du travail visant à améliorer leurs conditions économiques, soulignant la poursuite des délibérations entre le ministère et le comité des enseignants pour réorganiser les relations entre le centre et les secteurs de l'éducation et de la santé pour parvenir à la justice dans la fourniture de services d'éducation et de santé.

Il a dit que de grands pas ont été franchi dans les consultations entre les deux parties concernant les questions soulevées par les enseignants.

Le membre du bureau exécutif du Comité Soudanais des enseignants, Sami Al-Bagir, a indiqué que la réunion s'est tenue à l'invitation du Président du Conseil de Souveraineté de Transition pour délibérer sur les questions des enseignants et le contenu de la note soumise par les enseignants plus tôt au Ministre des Finances, qui comprenait les demandes d'augmentation du salaire minimum des enseignants à 24 000, en adhérant la structure salariale pour l'année 2022, en plus d'encaisser les différences pour les mois de Janvier, Février et Mars.