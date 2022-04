Soudan: Ambassadeur Al-Tayeb rencontre la SG adjoint de l'ONU aux Affaires Politiques et construction de paix

New York — La Sous-Secrétaire par intérim du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Nader Youssef Al-Tayeb, actuellement en visite à New York, a rencontré la Secrétaire Générale adjointe aux affaires politiques et de construction de la paix, Rosemary DiCarlo.

La Mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies a déclaré que la réunion s'inscrivait dans le cadre de la visite actuelle de sous-secrétaire à New York pour rencontrer le leadership des Nations Unies et certains États membres du Conseil de Sécurité afin de remettre à ces parties une matrice qui inclut les demandes du Gouvernement Soudanais de la mission des Nations Unies, la Mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies au Soudan (UNITAMS).

Le sous-secrétaire par intérim a indiqué que toutes les autorités compétentes du Soudan ont participé au développement d'une matrice compréhensive qui inclut la vision du gouvernement du Soudan pour le rôle que l'UNITAMS devrait jouer conformément à son mandat.

Les axes les plus importants de cette vision et de ces priorités sont la mise en œuvre de l'Accord de Juba pour la paix au Soudan, le soutien à la mise en œuvre des protocoles, la mobilisation des ressources, le soutien logistique à la construction des capacités, le soutien aux mécanismes nationaux des droits de l'homme, aide à l'établissement et au soutien de la Commission pour le désarmement et la réintégration et du mécanisme de justice transitionnelle en plus du mécanisme de reconstruction et de développement.