Soudan: Daglo affirme le souci de l'État pour les sports et les athlètes

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Général Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé la préoccupation de l'État pour la promotion du sport et des athlètes.

S'adressant à un Iftar du Ramadan Mercredi à la Salle Dinar Royal, Général Daglo a déclaré que ce grand rassemblement exprime le souci de la direction suprême du pays de communiquer et de délibérer avec les athlètes afin de promouvoir le sport sous toutes ses formes.

Il a appelé les athlètes à adopter des attitudes et des initiatives positives pour contribuer à la sûreté du pays, et a vivement critiqué les positions de certains politiques qui donnent la priorité aux intérêts personnels à la tête de l'intérêt du pays, sa sécurité et sa stabilité.

Daglo a souligné l'importance d'unir les efforts pour compléter la Cité des sports, affirmant qu'il fera de son mieux et utilisera toutes ses capacités et relations pour compléter la Cité des sports et la réhabilitation du stade Al-Merreikh.

Le chef des clubs de Premier League, Mohamed SID-Ahmed Al-Jakomi, a salué le rôle du Vice-Président du Conseil de Souveraineté et son soutien à tous les secteurs de la société, indiquant qu'il est toujours honnête et tient ses promesses.