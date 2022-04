Ile Maurice: Hausse des prix - Jackpot pour le gouvernement

C'est un peu comme le propriétaire d'un casino. Le gouvernement ne perd pas sur la vente des carburants. L'excise duty (NdlR, droits d'accises, soit des taxes indirectes sur la vente ou l'utilisation de certains produits) et les prélèvements vont certainement dans les caisses de l'État, mais le gouvernement empoche encore plus d'argent avec la majoration des prix de l'essence et du diesel. Comment ? Grâce à la taxe à valeur ajoutée (TVA), qui augmente également... On vous explique.

Quand l'essence est arrivée au port ce mois-ci, elle valait Rs 37,20 le litre, incluant le coût du cargo, de l'assurance et du fret, alors que le diesel était à Rs 38.96. Toutefois, le gouvernement impose diverses taxes et contributions aux consommateurs pour chaque litre d'essence et de diesel vendus à la pompe(voir tableau). Pour l'essence, le montant de l'excise duty et des contributions s'élève à Rs 22,31 et à Rs 14,56 pour le diesel, sans compter la TVA.

De plus, la State Trading Corporation (STC) ponctionne une somme d'argent sur chaque litre de carburants pour ses opérations. Il faut aussi y ajouter les profits des distri- buteurs et des stations-service.

Selon les derniers chiffres, l'île Maurice consomme 300 millions de litres d'essence et 400 millions litres de diesel par année. Rien qu'avec la taxe et les contributions, le gouvernement empoche Rs 6 693 milliards sur l'essence et Rs 5 824 milliards sur le diesel par an. Si l'on ajoute à cela la totalité de la TVA perçue sur les carburants, Rs 5,2 milliards, le gouvernement engrange environ Rs 17,7 milliards par an rien que sur les taxes et contributions.

Il faut reconnaître qu'en avril 2021, quand l'essence était vendue à Rs 48,40 à la pompe, la STC l'avait achetée à un prix de référence de 616,76 dollars la tonne métrique. Le diesel commercia- lisé à Rs 35 en avril de l'année dernière, avait été acheté à 67,57 dollars le baril. Dans le tableau rendu public hier, la STC a, par ailleurs, fait comprendre qu'elle a acheté l'essence à 1 065.54 dollars la tonne métrique et le diesel à 138,12 dollars le baril. Cependant, en avril 2021, l'essence et le diesel arrivant à Port-Louis valaient Rs 20,43 à Rs 18.30 le litre respectivement, sans les taxes et les contributions. De plus, la TVA sur l'essence l'année dernière était de Rs 6,31 et Rs 4,56 pour le litre de diesel.

Les associations de protection des consommateurs, les politiciens et des économistes exigent tous que le gouvernement élimine certaines contributions ou qu'il baisse les taxes. Par exemple, l'excise duty sur le litre d'essence est de Rs 12,20 et de Rs 4,70 pour le diesel. "Le gouvernement aurait pu baisser la taxe ou enlever certaines contributions en cette période difficile pour soulager la population qui est déjà asphyxiée par la hausse des prix des denrées alimentaires. Plusieurs pays européens comme la France, l'Espagne, l'Allemagne et même la Grande-Bretagne ont baissé la taxe sur l'essence et le diesel", déclare un expert dans le domaine. Le gouvernement français octroie en fait une remise de 15 centimes d'euro par litre de carburant depuis le 1er avril alors qu'en Espagne, elle est de 20 centimes d'euro. En Allemagne, il y a eu une réduction de 30 centimes par litre pour l'essence et de 14 centimes par litre pour le diesel.

Le secrétaire général de l'Association pour la protection des consommateurs, Jayen Chellum, réclame pour sa part l'annulation de toutes les contributions imposées aux consommateurs. "C'est inacceptable. Nous n'en avons pas besoin. Elles rendent les carburants plus chers", insiste-t-il. Jayen Chellum a rendu public un tableau avec les prix des carburants dans différents pays. Par ailleurs, son association prépare une manifestation la semaine prochaine pour dénoncer la hausse du prix du gaz ménager et celui des carburants.

Achat de vaccins : Rs 373 millions transférées par la STC

La STC a transféré R 372 937 550 au ministère de la Santé, soit au National COVID-19 Vaccination Programme Fund. Cet argent provient du montant récolté par la STC, soit Rs 2 sur chaque litre de carburant acheté par les consommateurs. Ce chiffre a été divulgué par le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, au Parlement le 29 mars dernier, suite à une question de Deven Nagalingum. Toutefois, il n'a pas dit combien d'argent a été récolté depuis que cette mesure est entrée en vigueur, le 1er juillet 2021. Le montant de Rs 373 millions comprend la période de juillet à décembre 2021. L'île Maurice consomme 700 millions litres de carburants par année. Donc, on peut estimer que d'ici juillet prochain, la STC aura récupéré Rs 1,4 milliard auprès des consommateurs, sous l'item contribution pour l'achat de vaccins. Dans sa réponse, le ministre avait déclaré que le gouvernement a acheté des vaccins pour une valeur de Rs 1,3 milliard. Et n'oublions pas que le ministère de la Santé a également reçu des vaccins sous forme de dons.

Taxe à valeur ajoutée : hausse de 60 à 80 sous par litre

Les consommateurs ont les yeux braqués sur les prix du diesel et de l'essence vendus à la pompe. Il semble que la majorité d'entre eux n'a pas constaté que la taxe à valeur ajoutée sur les carburants a aussi augmenté, bien que les autres prélèvements et l'excise duty sont restés les mêmes. Avec ce changement, c'est encore plus d'argent qui rentre dans la caisse du gouvernement. La TVA sur l'essence est passée de Rs 7,99 à Rs 8,79, soit une augmentation de 80 sous. Pour le diesel, cette taxe sort de Rs 5,88 pour atteindre Rs 6.47, ce qui représente une hausse de 60 sous, pour arrondir le chiffre. Donc, avec la hausse de la TVA, le gouvernement pompera plus d'argent de la poche de consommateurs. Pour une consommation de 400 millions litres de diesel et 300 millions litres d'essence, le ministère des Finances touchera le gros lot. Sur une année, le gouvernement obtiendra environ Rs 2,6 milliards sur l'essence et autant d'argent sur le diesel, grâce à la taxe à valeur ajoutée.