Cameroun: Vol chez Pr Joseph Fouda - À qui profite la cabale contre le directeur de l'Hôpital Central Yaoundé

Des documents signés d'un juge d'instruction du Tribunal militaire de Yaoundé, en circulation sur les réseaux sociaux, et présentant des aveux des présumés malfrats qui ont cambriolé le domicile de campagne du directeur de l'Hôpital Central de Yaoundé, le Pr Pierre Joseph FOUDA.

Lesdits documents ne sont pas signés de la victime, et indiquent plutôt que l'éminent urologue a comparu. Selon une source sécuritaire, son avocat et lui n'ont jamais comparu puisque le Professeur a demandé qu'ils comparaissent libres. Ce qui faudrait savoir c'est que <>, souffle un informateur proche du dossier.

La décision du tribunal est donc en accord avec la demande du plaignant qui, souhaitait la libération des personnes ne s'étant pas impliquées directement. Tel était le voeux des chefs traditionnels du département du Nyong-et-So'o, dans le Centre du pays. Ils avaient rencontré les autorités judiciaires à cet effet. Ceux qui ont été libérés ont d'ailleurs exprimé publiquement leur profonde gratitude à l'endroit du directeur de l'Hôpital central de Yaoundé, à l'église, le jour de Pâque. Il

Pour une meilleure compréhension de l'affaire, rappelons qu'il y avait deux groupes de braqueurs. Ceux interpellés par la police ( avec le cerveau présumé de la bande), et ceux gardés à vue à la gendarmerie nationale. Les présumés coupables arrêtés par la police vont comparaître libres. Il est grand temps de mettre fin aux manigances de toutes sortes. Les Camerounais ne sont pas dupes. Nous savons tous déjà qui en veut au Pr Pierre Joseph FOUDA, un éminent médecin et Professeur du domaine, respecté par tous, en tout et partout. Cela dit, il serait hygiénique que ceux qui en veulent au directeur de l'Hôpital Central de Yaoundé, cessent de soudoyer certains organes de presse et autres influenceurs, dans le but inique de noircir à tout prix et à tous les prix, le Pr Pierre Joseph FOUDA, et par ricochet, son innocente famille.

L'on se souvient qu'au mois de novembre 2021, le domicile de campagne de ce grand urologue, avait été cambriolé. Il avait alors déposé une plainte contre inconnu, et une enquête avait été ouverte.

Plusieurs suspects avaient été interpellés, et une reconstitution des faits les incriminant avait été réalisée. Devant les enquêteurs et la presse, ces présumés malfrats avaient déclaré avoir emporté des sommes d'argent faramineuses et imaginaires. L'opinion publique avait alors vilipendé la famille FOUDA en convoquant le trafic d'organes sur la dépouille du très regretté Hilaire AYISSI. Une grossière et ubuesque calomnie qui sera démentie plutard par les résultats de l'autopsie. Déçus par ces résultats très peu à leur convenance, d'aucuns ont eu l'humilité de reconnaître leur erreur, laquelle avait injustement remis en cause la moralité du Pr Fouda.

L'enquête suivant son cours, d'autres indices vont plutôt conduire les enquêteurs vers le technicien piscicole qui semble ne pas être le cerveau du forfait, car seules les enquêtes en cours sont habilitées à disculper ou non. Il a par ailleurs reconnu avoir été payé entièrement à la suite d'un travail effectué au domicile de la victime qui, n'est autre que le directeur de l'Hôpital Central de Yaoundé. N'oubliez pas qu'il y aurait pu avoir mort d'homme. On aurait pu perdre le Pr Pierre Joseph FOUDA, son épouse, ou même ses enfants.