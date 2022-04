Togo: Fesma - La première édition va valoriser les saveurs africaines

Lomé, capitale du Togo, accueillera du 9 au 15 mai prochain la première édition du Festival international de la marmite (Fesma) qui rassemblera des acteurs de la chaîne de valeur de la ferme à l'assiette.

Placé sur le thème " Cuisine africaine : les enjeux du consommer local et des nouveaux modes d'alimentation ", le Fesma s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement 2018-2022 du Togo, dont l'ambition est de développer le tourisme culturel. Selon les organisateurs, ce rendez-vous a pour objectif de valoriser les saveurs et le savoir-faire culinaires togolais et africains et de promouvoir le consommer local. Il s'agira également de militer pour une alimentation saine et équilibrée, d'appeler à une prise en compte de l'environnement et du développement durable dans la culture des nouveaux modes d'alimentation.

Au-delà, le Fesma se veut un événement culturel inédit et fédérateur de référence au Togo, inscrit à l'agenda international de façon périodique, à l'instar des festivals de mode, du cinéma ou encore de la musique auxquels sont associés les noms de certaines capitales africaines. En effet, cette première édition du Fesma souhaite véritablement servir de cadre pour un partage d'expériences ainsi que d'opportunités en vue de mener une réflexion autour d'un label de qualité pour la cuisine africaine, de même que pour faire le lien entre santé et alimentation.

" L'événement s'inscrit considérablement dans une démarche de sensibilisation et d'accompagnement des producteurs, des transformateurs ainsi que de tous les acteurs afin que de la ferme à l'assiette, la chaîne agroalimentaire soit respectueuse des exigences du développement durable. Ce sera, en outre, l'occasion d'un encouragement à l'entrepreneuriat dans le secteur de la restauration et des métiers de bouche ", soulignent les organisateurs.

Ainsi, seront au programme de cette rencontre internationale, un colloque scientifique international, des rencontres b to b et un networking, des mater class, des ateliers de formation et de sensibilisation, des dégustations de produits et mets de la sous-région, une foire culinaire et une exposition, une soirée de gala VIP et de découverte. Il est aussi annoncé près de cent exposants dont les chefs cuisiniers, restaurateurs, hôteliers, producteurs, transformateurs, industriels, distributeurs. Plus de cinquante institutions parmi lesquelles des ministères, des administrateurs, des partenaires techniques et financiers, des investisseurs et près de cent mille visiteurs.

Notons que cette première édition du Fesma est organisée par l'agence de communication Focus Yakou, sous le haut patronage du président togolais, Faure Gnassingbé Eyadema, avec le soutien institutionnel du gouvernement, de l'Université de Lomé et le concours de l'association des chefs cuisiniers et restaurateurs " Africa gastronomique Togo ".