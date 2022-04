Afrique: Sitic Africa 2022 - Le rendez - vous des acteurs africains des TIC prévu à Abidjan

La sixième édition du Salon international des technologies de l'information et de la communication (Sitic) dédiée à l'Afrique se tiendra du 30 mai au 1er juin à Abidjan, en Côte d'ivoire.

Organisée sous l'égide des ministères de l'Économie numérique ivoirien et tunisien, la sixième édition se tiendra sur le thème " Vers des instruments numériques innovants ". L'événement présentera une offre africaine et internationale dans le numérique avec une ouverture sur les nouveautés 5G, internet des objets, BigData, industrie 4.0, etc.

Cette rencontre est une occasion pour des pionniers des Technologies de l'information et de la communication (TIC), des chefs d'entreprise africains, des professionnels de l'informatique et des décideurs d'échanger et de partager leurs expériences sur de nouvelles opportunités de coopération non traditionnelle dans le domaine du numérique en Afrique. Pour ce faire, trois volets marqueront la rencontre, notamment l'offre africaine et internationale des TIC; l'organisation des rencontres B2B dans un espace dédié et l'organisation de forums et workshops sur des sujets d'actualité relatifs au business TIC en Afrique et en Occident. " La transformation numérique est une vraie chance pour le continent africain, elle représente l'occasion de dynamiser la croissance économique et l'industrialisation, de réduire la pauvreté et d'améliorer la vie de la population ", indiquent les organisateurs.

Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et la France seront à l'honneur. L'événement réunira plus de cinq mille participants et deux cent cinquante exposants dans le domaine des TIC. Véritable plateforme internationale du business pour faire connaître l'offre africaine et internationale dans le numérique, Sitic Africa se veut être la plate-forme africaine par excellence pour les partenariats, les affaires et les échanges au service des entreprises en Tunisie et à l'étranger.