Cote d'Ivoire: Colloque scientifique sur le paludisme - Les experts demandent la mise en application effective de la gratuité des soins

Le directeur général de la santé, Pr Mamadou Samba, représentant le ministre Pierre Dimba, a insisté sur la sensibilisation des populations à l'usage des moustiquaires dans les ménages.

Experts de la santé, directeurs de districts sanitaires, enseignants- chercheurs, partenaires dans la lutte contre le paludisme se sont retrouvés le mercredi 20 avril 2022, à l'Institut national de la santé publique, à Abidjan-Adjamé, à l'occasion du sixième colloque scientifique sur le paludisme. Cette rencontre a été l'occasion pour le directeur général de la santé, Pr Mamadou Samba, représentant le ministre de tutelle, d'inviter tous les participants à travers les résultats de recherche à atteindre les objectifs de l'élimination du paludisme en 2030. " Il faut que les résultats des travaux de recherche nous permettent de prendre des décisions pour le bien des populations en vue d'atteindre les objectifs de l'élimination en 2030 ", a insisté Pr Mamadou Samba.

La gratuité de la prise en charge a été également évoquée par le représentant du ministre de la Santé. Sur cette question, Pr Mamadou Samba a été clair : " Malgré les efforts du gouvernement, le ressenti de la gratuité est plus ou moins mitigé. Les populations doivent ressentir la gratuité dans la prise en charge ". Et d'interpeller le personnel de santé : " Vous devez faire en sorte que la gratuite soit visible. Le ressenti de la gratuité doit être effectif dans les centres de santé. Gratuité du diagnostic et gratuité par la prise en charge. Cette mesure doit être appliquée dans son entièreté ", a-t-il détaillé.

Une sensibilisation à l'utilisation des moustiquaires

Le directeur général de la santé au aussi appelé les chercheurs à accentuer la sensibilisation des populations à l'usage des moustiquaires imprégnées. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires font de nombreux efforts pour mettre les moustiquaires à disposition. " Nous devons faire en sorte, nous personnel de la santé, qu'elles soient utilisées pour aider à réduire le taux de mortalité ".

Il a rendu hommage à certains chercheurs comme Dr Penali Louis Koné, chercheur paludologue, président du comité national d'éthique des sciences de la vie et de la santé, qui depuis plus de 30 ans mène des travaux de recherche dans la lutte contre cette maladie. Cette rencontre scientifique a pour objectif cette année, selon Dr Penali Louis Koné qui présidait les travaux, de marquer une pause, faire le bilan de la recherche sur la maladie et de faire des propositions en vue de l'amélioration des mécanismes de lutte.

Et ce, en vue de l'élimination de ce fléau qui continue de faire des victimes. " Intensification de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire et résilience dans un contexte de pandémie à Covid-19 ". Tel était le thème de l'édition 2022 de ce colloque de deux jours, organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme en prélude à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme prévue le 25 avril