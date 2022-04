Congo-Brazzaville: Partenariat énergétique - Luigi Di Maio salue l'action des autorités congolaises

Le séjour de travail du ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a marqué le renforcement des relations entre Rome et Brazzaville.

A l'issue de l'audience que lui a accordée le président Denis Sassou N'Guesso, le 21 avril, Luigi Di Maio, s'est félicité du partenariat conclu par son pays et le Congo dans le cadre de l'exploitation du gaz et des énergies renouvelables. Le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a déclaré :

" Nous sommes très reconnaissants au gouvernement et au président du Congo pour avoir pris la décision d'accroitre le partenariat énergétique entre nos deux pays non seulement en ce qui concerne le gaz mais aussi des énergies renouvelables. Nous avons fait un grand travail et le poursuivrons pour accroitre la prospérité aussi bien pour l'Italie que pour le Congo et pour diversifier en ce qui concerne l'Italie, nos sources d'énergies ", a précisé Luigi Di Maio.

Présent à l'entrevue, le ministre italien de la transition écologique, Roberto Cingolani a évoqué le concept d'économie circulaire comme opportunité de multiplier les sources d'énergie : " Nous avons décidé de mettre sur pied des programmes qui supposent des investissements très importants, notamment pour le développement de l'économie circulaire basée le recyclage des déchets dans le secteur végétale ".

Pour sa part, le Président-directeur général d'Eni, Claudio Descalzi a estimé qu'après des investissements dans l'agriculture et l'énergie solaire, sa société ambitionne de faire du Congo un laboratoire dans la mise en œuvre des énergies renouvelables. Notons que la société italienne est présente au Congo depuis cinq décennies et les deux pays entretiennent d'excellentes relations diplomatiques.