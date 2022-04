Congo-Kinshasa: Papa Wemba aurait eu 73 ans cette année

Pilier de la rumba congolaise, Papa Wemba, de son nom à l'état civil Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, est auteur compositeur et acteur de cinéma de la République démocratique du Congo.

Avec près de cinquante ans de carrière, il a été cofondateur, fondateur et dirigeant de plusieurs groupes musicaux dont le plus connu est Viva la Musica (1977). Décédé le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il aurait eu 73 ans le 14 juin prochain.

C'est sur scène, micro à la main, que Papa Wemba a trouvé la mort à l'âge de 66 ans à la suite d'un malaise cardiaque, alors qu'il se produisait dans le cadre du Festival des musiques urbaines d'Anoubabo, fondé par le groupe ivoirien Magic System. De son vivant, l'icône de la musique africaine a recruté et formé plusieurs stars telles que King Kester Emeneya, Awilo Longomba, Redi Amisi...

Homme solidaire et bon team player durant sa longue carrière, Papa Wemba a collaboré avec Tabu Ley Rochereau et son groupe Afrisa, Manu Dibango, Koffi Olomidé, Youssou N'Dour, Pepe Kallé, le vieux Wendo Kolosoy, Lutumba Simaro, Kwamy Mussy, et ses vieux copains de Zaiko (Evoloko Jocker, Bozi Boziana), les quatuors du Clan Langa Langa, Alpha Blondy, et biens d'autres.

Au-delà de sa carrière musicale, il a été l'un des représentants les plus célèbres du mouvement de la Sape (Société des ambianceurs et des personnes élégantes) à la fin des années 1970.

En ce qui concerne sa discographie, elle seule met l'eau à la bouche avec plusieurs titres et albums qui ont marqué sa carrière, dépassant largement le continent africain : "Chouchouna" (1969), "Amazone" (1975), "Santa" (dans les années 1980), "Analengo" (1984), "Siku ya Mungu" (1987),"Maria Valencia" (1992), "Yolele" (1995), "Maman" (1999),... La rumba est restée sa référence malgré qu'il a abordé d'autres styles, à savoir le rock, le ndombolo et la world music. Il a laissé derrière lui une carrière inachevée qui continue d'influencer bon nombre de musiciens dans le monde.

Un patrimoine racheté par le gouvernement

Le ministère de la Culture, des Arts et Patrimoine a annoncé, le 7 avril dernier, le rachat de la résidence de Papa Wemba, dans le but d'en faire un musée de la rumba congolaise, comprenant un studio d'enregistrement pour les musiciens. La signature de l'acte de vente et la remise du titre de propriété ont été effectuées au cabinet du ministre de tutelle en présence de Marie Rose Luzolo dit " Amazone ", la veuve de l'artiste.

Jean Paul Ilopi, biographe officiel de feu Papa Wemba, a exprimé sa satisfaction de voir ce patrimoine devenir une propriété du peuple congolais. " J'ai été très heureux de cette appropriation du peuple congolais de cet endroit qui était déjà, du vivant de Papa Wemba, un lieu de rencontres et d'effervescences culturelles. Le fait qu'il puisse devenir un musée, pour la perpétuation de sa mémoire et de son patrimoine culturel, est un motif de fierté pour nous qui avons fait le même chemin, déjà en amont, et qui allons continuer à le faire même en aval, par la voie de l'écriture ", a-t-il renchéri a l'agence de presse Actualité. Cd

24 avril, Journée africaine de musique

Depuis 2016, la date du 26 avril est consacrée Journée africaine de la musique par les ministres de la Culture de l'Union africaine, en mémoire de Papa Wemba, disparu il y a six ans déjà. Pour commémorer son décès, plusieurs activités sont prévues cette année, notamment une messe d'action de grâce qui sera célébrée en son honneur à l'international. Au niveau national, des artistes congolais sont responsabilisés pour répertorier des chansons célèbres de la star. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine procèdera, à cet effet, à l'ouverture officielle de la villa " Molokai ", désormais propriété de l'Etat.