Burkina Faso: Aéroport de Donsin - Le chantier ne décolle pas vraiment

Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Mahamoudou Zampaligré, a effectué une visite terrain sur le chantier du projet de construction de l'aéroport international de Donsin le jeudi 21 avril 2022. Il a estimé que le taux d'exécution des travaux est mitigé.

Dans la peau d'un chef de chantier, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Mahamoudou Zampaligré habillé en jean, chemise et portant des chaussures de sécurité s'est rendu sur le chantier du projet de construction de l'aéroport de Donsin. Il couvre une superficie de 4 400 ha et est situé à 35 km de Ouagadougou, dans la commune de Loumbila. Une promenade de près de deux heures en véhicule sous le guide des ingénieurs, a montré la vastitude des chantiers.

Dans les nombreux bâtiments diversiformes qui jonchent l'étendue de l'aéroport, des ouvriers, juchés sur des grues et des véhicules à chenilles sont à la tâche. Visiblement, les édifices commencent à prendre forme. Les travaux sont en cours et la poussière sous l'effet des véhicules visiteurs témoigne du non-achèvement des chantiers. Néanmoins les ingénieurs donnent les moindres détails de chaque infrastructure de cet espace aéroportuaire. Après la balade en voiture, place à la descente dans les lieux pour scruter de près les ouvrages.

A cette occasion, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Mahamoudou Zampaligré, a dit son insatisfaction sur l'état d'avancement du chantier et a exhorté les entreprises chargées des travaux à accélérer le rythme. Il a longuement insisté sur l'impérieuse nécessité d'accélérer les travaux de ce chantier de grande envergure. Il a également rendu hommage à tous les devanciers qui ont œuvré pour que le projet voie le jour. Il a remercié les populations de Donsin à travers les chefs coutumiers qui ont bien voulu céder leurs terres pour la réalisation du projet.

" C'est une visite ordinaire de chantier pour apprécier le niveau d'avancement des travaux mais aussi nous engager définitivement à lever toutes les difficultés qui ont émaillé la construction de cet aéroport depuis plusieurs années. On aurait aimé voir un meilleur état d'avancement des travaux mais les résultats sont mitigés par rapport au taux d'exécution. Nous avons cependant espoir avec la transition, que la volonté affichée de faire les choses autrement, ce long délai observé pendant des années va trouver une réponse " a confié le premier responsable des Transports.

Par rapport au dossier de Meridian qui avait fait des gorges chaudes avec le syndicat de l'aéronautique, le ministre rassure : " Nous avons reçu le dossier de Meridian pour la construction de l'aérogare. Nous avons écouté le syndicat de l'aéronautique et regardé les intérêts du Burkina. Nous nous sommes finalement dit qu'il faut se donner juste le temps d'apprécier les dispositions et les clauses pour voir si elles ne sont désavantageuses. Nous ne ferons absolument rien contre les intérêts du Burkina Faso " a-t-il souligné.

Pour Marcel Nikiéma, chef de département technique par intérim, à la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin, le projet de construction de l'aéroport de Donsin. vise plusieurs objectifs, à savoir répondre à la demande croissante du trafic aérien, assurer la sécurité des activités aéronautiques, optimiser sa mise en norme internationale. Le projet est subdivisé en 26 lots et parmi ceux-ci, deux sont achevés, douze sont en cours d'exécution et cinq sont en suspension par contrainte de trésorerie.

D'une manière générale, le taux d'exécution est de 50% en termes d'avancement physique des travaux et en termes d'avancement financier, on tourne autour de 42% ", a expliqué Marcel Nikiéma. " Cet aéroport sera beaucoup plus moderne et vaste, il y aura de nouveaux équipements de nouvelle génération qui seront placés. Je dirai qu'en Afrique, on est l'un des pays à avoir un aéroport de catégorie deux. Donc, c'est un projet ambitieux ; nous espérons que nous allons avoir les moyens nécessaires pour arriver au terme de cette noble mission qui nous a été confiée. Du reste, c'est un projet stratégique et hautement prioritaire pour le gouvernement burkinabè " a-t-il indiqué.

Concernant le délai d'exécution qui était fixé au premier semestre 2024, Marcel Nikiéma souligne que cette date n'est plus d'actualité. " Quand on fait un planning, il y a ces conditions qu'on pose. Notre planning était conditionné à la signature de la convention de la CEM au plus tard en novembre 2021. C'est une échéance qui est déjà passée et cela va impacter sur le délai. Nous allons voir avec les premiers responsables pour réactualiser ce planning " a précisé le chef de département technique par intérim.