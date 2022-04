Burkina Faso: Réfection stade du 4-Août - La fin des travaux n'est pas pour demain

Les travaux de réfection du stade du 4-Août démarrés en septembre 2021, se poursuivent. Le jeudi 21 avril 2022, les hommes des medias ont pu toucher du doigt ce qui se fait dans l'antre du football burkinabè.

Seul le gros œuvre semble bouger dans le bon sens notamment dans les vestiaires. Par contre, le maître d'œuvre, Lassina Ouattara, PDG du cabinet GRETECH assure que d'ici juin prochain, il pourra livrer des vestiaires relookés et une pelouse rénovée afin de permettre aux Etalons de disputer les éliminatoires de la CAN 2023.

Depuis lors, l'on se demandait ce qui se faisait derrière les barricades de tôles autour du stade du 4-Août. Le lieu était devenu une barrière infranchissable depuis le mois de septembre 2021. Mais ce 21 avril, les grilles ont été levées pour laisser passer les journalistes assoiffés d'informer le public de ce qui se fait dans cette cuvette en termes de réfection.

Le guide du jour était le PDG du cabinet GRETECH, Lassina Ouattara, assisté du directeur de cabinet du ministère des Sports, Hermann Yabré, du DAAF, Moussa Tindano et du DG de l'Office de gestion des infrastructures sportives (OGIS), Ismaël Sombié. D'entrée, le patron de GRETECH a laissé entendre que le stade ne dispose pas de plan architectural disponible, car emporté par le constructeur chinois.

Il fallait donc redessiner un nouveau plan pour définir les axes à rénover en tenant compte du cahier des charges de la CAF et de la FIFA. Celui-ci comporte, entre autres, l'installation d'un système d'éclairage de 1200 Lux ; l'effectivité d'un système d'arrosage et de drainage moderne ; des vestiaires et des sanitaires aux normes exigées ; des tribunes munies de sièges individuels, des zones medias conformes, ainsi qu'une pelouse plane et uniforme.

De ce qui précède, M. Ouattara signifiera d'entrée que leur tâche se résume à la réhabilitation du stade, sans l'équipement. " Pour l'heure, nous nous attaquons au gros œuvre, à savoir les toilettes, l'infirmerie, les vestiaires... notre délai d'exécution est fixé à septembre prochain. Mais l'idée est d'achever les vestiaires et la pelouse afin de permettre à la Fédération de football de négocier avec la CAF pour que les Etalons puissent jouer à Ouagadougou les éliminatoires de la CAN 2023 " a dit le maître d'œuvre.

Il a tenu à rappeler qu'en ce qui concerne l'éclairage, les pilonnes ne seront pas remplacés. "Les travaux concerneront uniquement les fileries et les lampes. Au niveau de la pelouse, nous n'allons pas décaper le gazon vieux de 40 ans et dont la qualité est bonne. Nous allons travailler sur la planimétrie avec l'apport du sable et de la terre pour le nivellement de la surface, le traitement des mauvaises herbes qui y poussent et l'ensemencement de nouveaux grains.

Ce traitement sera fait par une entreprise française. Pour le moment, ce que nous avons commencé, nous sommes à 50 % des travaux et nous attendons dans les jours à venir la livraison du matériel commandé comme les écrans géants, les sièges... " a précisé le PDG du groupement de réalisation et d'études techniques en construction civile et hydraulique.

Il est ressorti que la capacité du stade sera réduite de 35 000 à 28 900 places. De plus, toute la commande du matériel audiovisuel revient au ministère des Sports. Et le directeur de cabinet du ministère de tutelle, Hermann Yabré, d'ajouter que l'idéal est que l'essentiel des travaux soit achevé en juin pour accueillir les éliminatoires de la CAN 2023. "Quand on se déplace à l'extérieur, c'est non seulement coûteux pour l'Etat, mais également, les Etalons sont privés de leur 12e homme ".

Du discours que tenait l'ancien ministre Dominique Nana, n'étant pas esclave du temps, l'on se retrouve désormais rattrapé par la réalité qui est d'aller vite et bien. En rappel le coût de la réfection est estimé à 14,7 milliards de francs CFA.