Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Amitiés masculines

Selon Napoléon Bonaparte, " L'homme n'a pas d'amis, c'est son bonheur qui en a ". Si l'on accorde volontiers aux femmes l'expression aisée de leurs émotions et de leurs ressentis, de quoi sont faites les amitiés entre hommes, comment les nourrir et les entretenir ?

Il est toujours curieux de se demander ce que les hommes partagent entre eux lorsqu'ils ne parlent pas de femmes. Dans une société patriarcale où l'on a souvent exigé aux garçons futurs hommes de retenir leurs émotions, de ne point les afficher ou d'étouffer leurs ressentis, la place royale est faite à l'action dans les relations entre hommes.

Sports, jeux vidéo, conquêtes professionnelles et histoires de femmes, aventures d'un soir... , l'impression donnée est que les hommes restent superficiels dans leurs rapports aux autres en général jusqu'à ce qu'une femme vienne faire battre leur cœur et les apprenne à renouer avec leurs émotions, tant que faire se peut.

Loin des partages de canapé de la bande de potes, il y a bien des amitiés entre hommes simples, authentiques et profondes, qui sont chères à trouver et qui demandent d'être entretenues autant que peut l'être une relation entre frères.

D'une manière ou d'une autre, l'homme sera appelé à se reconnecter à ses émotions profondes, à apprécier ce qu'il a entrevu chez cet alter ego qui complète ce qu'il n'a pas ou résonne avec ce qui vit en lui. Au-delà d'un soutien trivial et pratique, il doit apprendre à verbaliser et à écouter cet autre en qui il s'est vu ou en qui il se redécouvre.

" Les hommes manquent d'amour. On ne leur a pas appris à aimer ", a dit un anonyme. Il faudrait alors un réapprentissage à l'amour et que notre société actuelle accepte le fait incontestable que l'amour ressenti, assumé et exprimé n'effémine ni ne castre. Il rend juste plus vrai et plus authentique, et c'est peut-être ce qui effraie dans un monde où les masques sont rois.