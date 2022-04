Congo-Brazzaville: Tourisme - Un portail web pour faciliter l'entrée des touristes au pays

Le ministère du Tourisme et des Loisirs a lancé, le week-end dernier à Brazzaville, son site web : www.tourisme. gouv.cg. Il lui permet de faire la promotion du secteur au Congo, en vue d'attirer le maximum de visiteurs.

Le portail du ministère du Tourisme et des Loisirs a été lancé par la ministre de tutelle, Destinée Hermela Doukaga, en présence de nombreux partenaires. Conçu par la société Kube Technologies, il fait partie, au même titre que le magazine d'informations "La lettre touristique du Congo", du dispositif communicationnel que le ministère a mis en place pour vulgariser ses activités et promouvoir l'industrie touristique dans le pays.

Ce site web, d'après la société conceptrice, est conçu selon les standards internationaux en la matière. Il affiche des informations en français et en anglais, donne aux internautes des plus amples renseignements sur le fonctionnement du ministère du Tourisme et des Loisirs, et enregistre le nombre de visiteurs. Le site internet renseigne surtout les touristes où qu'ils soient sur l'ensemble des sites touristiques disséminés sur toute l'étendue du territoire congolais. " Le site web qui nous a été présenté ce jour sera un outil complémentaire dans la promotion, l'attractivité et la compétitivité des activités touristiques au Congo. Notre département a deux missions fondamentales dans l'accomplissement de la vision du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, dans le développement du tourisme et la diversification de l'économie congolaise ", a souligné la ministre de tutelle, Destinée Hermela Doukaga.

Le ministère du Tourisme et des Loisirs a six missions principales: élaborer et appliquer la réglementation relative aux professions et activités touristiques et hôtelières; formuler les stratégies: adopter les mesures et entreprendre les actions visant la promotion du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs; étudier des stratégies à mettre en œuvre pour le développement de l'écotourisme ; protéger et entretenir les sites touristiques; élaborer un cadre juridique et institutionnel relatif au développement des loisirs mais aussi promouvoir la création d'activités et d'espaces de loisirs.