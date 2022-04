Afrique: Lancement d'un projet de renforcement de l'aide aux sénégalais de retour

Dakar — Le projet "Renforcement de l'appui aux Sénégalais de retour et de la coopération Sud-Sud dans le domaine migratoire" a été lancé officiellement lancé ce jeudi à Dakar par le Directeur général de l'appui aux Sénégalais de l'extérieur (DGASE), Amadou François Gaye, et la cheffe du secteur Gouvernance et migration de la coopération allemande GIZ-Maroc, Alexandra Hilbig.

Ce projet piloté depuis le Maroc vise au renforcement de l'appui à l'intégration économique et sociale des sénégalais de retour et de la coopération Sud-Sud dans le domaine migratoire. "Le lancement du projet ouvre une nouvelle ère dans le cadre du partenariat par la coopération Sud-Sud dans le domaine migratoire au Sénégal. Il est financé à hauteur de deux millions d'euros", a dit la cheffe du secteur Gouvernance et Migration de la coopération allemande GIZ basée au Maroc. Etaient présents à cette cérémonie l'administratrice du Fond d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur (FAISE), Nata Samb, le représentant de la GIZ au Sénégal, Michael Wahl, entre autres. "Le projet est financé par l'initiative +perspectives dans les pays d'origine+ (PPH) (...) via le projet Programme Migration et développement (PMD) pour une durée d'une année", a expliqué le directeur de la DGASE, Amadou François Gaye.

Il est longuement revenu sur les nombreuses initiatives développées par l'Etat du Sénégal pour lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et accompagner la réintégration des migrants avec le soutien des partenaires. Saluant ce projet, M. Gaye a assuré que "toutes les dispositions seront prises et les engagements suivis en relation avec les partenaires pour renforcer les différentes stratégies de réintégration des migrants (... ) afin d'assurer la durabilité de l'action". Ce projet d'une durée d'une année vise à renforcer l'appui à l'intégration économique et sociale des Sénégalais'de retour au pays. Il est financé par l'initiative "Perspectives dans les pays d'origine" (PPH) du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, via le projet le Programme migration & développement.

Sa mise en œuvre est assurée par la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur (DGASE). Le projet est piloté depuis le Maroc, avec une équipe au Sénégal, le but étant de "favoriser l'autonomisation socioéconomique et la réintégration des Sénégalais de retour, à travers le renforcement de capacités, la production de données fiables et pertinentes sur les migrants, ainsi que la promotion de nouvelles offres d'intégration". Il repose sur le renforcement des capacités des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi (BAOS), le recensement des Sénégalais de retour et l'appui au développement de nouvelles offres d'intégration économique