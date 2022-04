Sénégal: Près de 83 milliards de francs pour renouveler le collecteur de Hann-Fann

Dakar — Les travaux d'un coût de 83 milliards de francs Cfa devant permettre le renouvellement du collecteur Hann-Fann qui draine les eaux usées du bassin versant le plus étendu de l'agglomération dakaroise ont été lancés, jeudi, par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.

Le renouvellement de ce bassin versant englobant neuf communes de la capitale sénégalaise est "une volonté de l'Etat de voir les populations évoluer dans un environnement toujours plus sain et plus sécure", a-t-il expliqué, en lançant le chantier au nom du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. "Le collecteur Hann-Fann dont nous lançons les travaux de renouvellement, draine les eaux usées du bassin versant le plus étendu de l'agglomération de Dakar, englobant tout ou partie des communes de Fann-Point E-Amitié, Grand-Dakar, Biscuiterie, Mermoz-Sacré-Coeur, Sicap-Liberté, Dieuppeul-Derklé, Grand-Yoff et Ouakam", a indiqué Abdou Karim Sall lors de la cérémonie, au terrain Khar Yalla. Ces travaux, dont le coût s'élève à 82,860 milliards FCFA, sont pilotés par l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS). Ils ont pour objectif de "réhabiliter le collecteur Hann-Fann (... ) avec acquisition d'équipements spécifiques de diagnostic et de curage", a-t-il expliqué. Il a déclaré que le renouvellement de ce collecteur allait impacter positivement les conditions de vie de plus 500.000 personnes évoluant dans la Ville de Dakar, en relevant sensiblement le niveau d'assainissement des neuf communes.

Il va aussi "améliorer, conséquemment, le cadre de vie et la mobilité urbaine, mais surtout le fonctionnement des ouvrages collectifs d'assainissement, avec un effet d'élimination des stagnations d'eau et rejets d'eaux usées ménagères sur la voie publique", a-t-il ajouté. Pour Abdou Karim Sall cet ouvrage, très stratégique dans le dispositif d'assainissement de Dakar, ne répondait plus aux normes, à cause de son état de vétusté très avancé. Il a rappelé que "l'étude diagnostique menée en 2015 avait révélé l'existence d'un nombre élevé de branchements et de raccordements particuliers, une dégradation importante des parois et de la voute". Elle avait également pointé "l'insuffisance de la pente, entrainant un ensablement récurrent et par conséquent une contamination chimique de l'ouvrage au gaz hydrogène sulfuré".

"A cet état de fait, s'ajoute un constat d'agressions multiples et plus que préoccupantes de l'emprise du collecteur avec la construction sur son lit de 106 édifices ", a fait ramarquer le ministre de l'Environnement. Ces édifices sont composés de "99 bâtiments à usage d'habitation et de commerce, dont 03 mosquées dans les quartiers HLM et Ouagou Niayes, 02 structures d'enseignement dont un bâtiment de la Faculté de Médecine de l'UCAD et le CEM Adama Ndiaye de Bopp". Le chef du projet à l'ONAS, Kader Konaté, précise que " il s'agit de renouveler et densifier le réseau d'assainissement sur un linéaire de 8 km en PRV (Polyester Renforcé de Verre)". Il est aussi prévu "le renouvellement de 100 km de réseaux secondaires, la mise à niveau de 7.000 branchements domiciliaires, la réhabilitation de 05 stations de pompage, la fourniture d'équipements spécifiques pour l'exploitation, l'entretien des ouvrages et la lutte contre les inondations".

Le ministre de l'Environnement a indiqué que "ces travaux, dont la date d'achèvement est prévue au plus tard en début 2024, s'inscrivent également en droite ligne de l'axe 2 du Plan Sénégal émergent, et vont contribuer à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, notamment le numéro 6 +Eau propre et assainissement+". La cérémonie a réuni les autorités administratives de la région de Dakar mais également les maires des communes concernées et des partenaires techniques... . Le représentant de la Société générale Sénégal, Nicolas Touveil, estime qu'il est "important" pour sa banque d"'accompagner l'Etat du Sénégal dans l'assainissement et dans d'autres défis de développement", à l'image du Bus Rapid Transit (BRT).