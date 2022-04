Sénégal: L'académie de Kédougou se prépare à l'introduction du programme RELIT

Kédougou — La directrice de l'Enseignement élémentaire, Ndèye Aby Ndao Cissé, a présidé, ce jeudi, un atelier de lancement des activités du programme de Renforcement de la lecture initiale pour tous (Relit) dans l'inspection d'académie de Kédougou.

Ce programme "s'inscrit dans la continuité de l'ancien programme de lecture pour tous et ambitionne de consolider les acquis en termes de renforcement de capacité des acteurs en didactique de la lecture bilingue et en coaching mais aussi la pérennisation du volet parentale et communautaire", a-t-elle expliqué.

Elle s'exprimait à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de lancement des activités de RELIT dans l'Académie de Kédougou en présence des autorités administratives et scolaires. Le programme dont l'objectif majeur est de contribuer à l'amélioration de la lecture dans les langues locales et en français, est financé par l'USAID à hauteur de 47 milliards de francs CFA pour une durée de cinq ans. La directrice de l'enseignement élémentaire a saisi cette opportunité pour saluer les efforts consentis pour le développement du secteur de l'éducation et de la formation dans la région de Kédougou.

Selon elle, c'est dans cette perspective que le ministère de l'Education s'est doté d'un modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (MHEBS), qui capitalise toutes les initiatives enrichissantes menées dans le pays. "Le programme RELIT est bien articulé au MHEBS dont il jette déjà les ponts à travers l'utilisation des six langues retenues pour son démarrage à savoir : le wolof, le pulaar, le sérère, le diola, le soninké et le mandinka", a expliqué Ndèye Aby Ndao Cissé. Le programme sera mis en œuvre par le ministère de l'Education et le partenaire d'exécution dans les régions de Fatick. Kaolack, Kaffrine, Louga, Saint-Louis, Diourbel et Matam et dans les académies de Kédougou et Tambacounda.