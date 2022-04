Congo-Kinshasa: Régie financière - Reprise du recouvrement forcé de la vignette

Les agents de la régie financière provinciale et ceux de la police seront déployés, dès lundi, dans les artères de Kinshasa pour " poursuivre les défaillants en paiement ".

L'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa a annoncé la reprise, le 25 avril, du recouvrement forcé de l'impôt sur les véhicules et la taxe de circulation routière (vignette) exercice 2020. " Le gouverneur de la Ville de Kinshasa informe les contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à l'impôt sur les véhicules et à la taxe spéciale de circulation routière (vignette) exercice 2020, de la reprise du recouvrement forcé à partir de ce lundi 25 avril 2022 ", indique Gentiny Ngobila, dans un communiqué officiel signé le 18 avril.

Le gouverneur invite, par ailleurs, " tous les propriétaires des véhicules automobiles, des remorques et semi-remorques, des véhicules tracteurs, des bateaux et embarcations à propulsion mécanique, des baleinières, des barges et autres embarcations remorques à s'acquitter de leurs obligations pour circuler librement ".

Pour contraindre les défaillants en paiement de s'acquitter de leurs obligations, l'autorité urbaine prévient que les agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa et de la police vont se déployer sur toute l'étendue de la ville.