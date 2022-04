Congo-Brazzaville: Le pays connaît une charge élevée de la tuberculose

Les professionnels des médias des villes de Brazzaville et Pointe-Noire ont appris que le Congo fait partie des trente pays à charge élevée de la tuberculose dans le monde, lors de l'atelier organisé à Kintélé, dans le département du Pool.

Il a été clôturé le 20 avril par la responsable du département de la formation et de la recherche opérationnelle au programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), Prudence Théoline Ovoulaka.

L'objectif de l'atelier a été de former les professionnels des médias en vue de renforcer leurs connaissances sur la tuberculose pour mieux prévenir la population. Trois jours durant, ils ont bénéficié des enseignements sur la situation actuelle de la tuberculose (TB) au Congo et dans le monde, le mode de transmission de la maladie et les principaux signes, l'importance du dépistage et la prise en charge précoce, la connaissance des lieux de prise de traitement y compris la gratuité du traitement ainsi que les mesures préventives.

Le facilitateur de la formation, le chef de département Prévention et prise en charge du Programme national de lutte contre la tuberculose, le Dr Régis Gothard Bopaka, a fait une communication sur " Les mesures de prévention de la tuberculose ". Il a indiqué que selon le rapport mondial tuberculose 2021, l'Organisation mondiale de la santé a estimé qu'en 2020, l'incidence de TB toutes formes en République du Congo s'élève à 379 cas pour 100 000 habitants avec un taux de mortalité TB chez les VIH positifs estimé à 42 décès pour 100 000 et 53 décès chez les VIH négatifs.

Les données statistiques ont montré qu'au premier semestre 2021, 6140 cas de tuberculose nouveaux et rechutes ont été notifiés sur 5506 cas attendus, soit un taux de détection de 112%. Parmi ces cas, 2326 cas de tuberculose pulmonaire bactériologique confirmés. 2289 cas de tuberculose pulmonaire diagnostiqués cliniquement et 2836 cas de tuberculose extra pulmonaire ou diagnostiqués cliniquement. " Le ministère de la Santé et de la Population, par le biais du Programme national de lutte contre la tuberculose, entend réduire l'incidence de la maladie avec l'implication des médias dans la sensibilisation aux mesures préventives", a-t-il déclaré.

La responsable du département de la formation et de la recherche opérationnelle au PNLT, Prudence Théoline Ovoulaka, a donné la communication sur le thème " Les approches médiatiques d'accompagnement du programme dans la vulgarisation des directives sur la sensibilisation de la population ". Elle l'a circonscrite sur la faible adhésion de la population à la stratégie nationale de lutte contre la maladie, la faible implication de la communication dans la mise en œuvre de cette politique, l'insuffisance de la sensibilisation limitée à la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. Prudence Théoline Ovoulaka a regretté l'existence de seulement vingt-huit structures de centres de traitement sur les cinquante-deux formations sanitaires que compte le Congo. Parmi ceux-ci, trente centres de dépistage et de traitement et huit centres de traitement.

En ce qui concerne la Journée internationale de la tuberculose célébrée le 24 mars, Prudence Théoline Ovoulaka a souligné sa méconnaissance par la population congolaise. Au total, 236 échantillons ont été collectés à cette occasion lors du dépistage organisé dont deux cas positifs. A cet effet, elle a annoncé le programme d'activité 2022, axé sur la formation des professionnels des médias dans les douze départements du pays, la sensibilisation de la population à travers les messages radio-télédiffusion ainsi que dans les journaux écrits afin de toucher toute la population congolaise.