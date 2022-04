Congo-Brazzaville: Insécurité à l'école - Des bagarres et jets de projectiles reprennent à Poaty-Bernard

Deux apprenants ont été gravement blessés, le 20 avril à Pointe-Noire, suite aux bagarres rangées et aux jets de projectiles entre des élèves du lycée technique Poaty-Bernard et ceux du lycée d'enseignement général Victor-Augagneur.

Les incidents déplorables se sont passés un mois, après que les ministres Jean-Luc Moutou et Ghislain Thierry Maguessa, respectivement de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, et de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi ont effectué une descente dans les deux établissements scolaires. Une descente sanctionnée par la prise d'un certain nombre de mesures, notamment l'ouverture d'un poste de police avancé, l'installation dans ces lycées des caméras de surveillance, le renvoi systématique des élèves repérés comme délinquants, même s'ils sont en classe d'examen.

Malheureusement, l'application de ces mesures se fait attendre et les élèves continuent de défier la force de l'ordre. " Pour mettre définitivement fin à ces bagarres entre les élèves de ces deux établissements, en plus de la mesure transitoire d'implanter très rapidement un poste de police avancé , il est souhaitable que soit délocalisé l'un de ces établissements pour le remplacer par une école primaire ", a souhaité un parent d'élèves.

L'urgence est que soit implanté le poste de police avancé car certains élèves sont déjà traumatisés par ces bagarres interminables qui font des blessés graves chaque jour.