Congo-Kinshasa: Gastronomie - " Chefouichef " tient sa première édition au pays

Après avoir reçu plus de trois cents candidatures pour une cinquantaine d'inscriptions validées et une dizaine de finalistes, la première édition du concours " Chefouichef " qui se tient en République démocratique du Congo (RDC) a déjà démarré. Son ambition, valoriser la culture et les mets traditionnels de la RDC ainsi que dénicher l'étoile de demain dans ce secteur.

"Chefouichef" c'est avant tout une rencontre des amoureux et passionnés de l'art culinaire, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Débuté en fin mars, ce concours va s'étendre sur plusieurs semaines, selon un calendrier défini par les organisateurs. A chaque round, les candidats retenus s'affronteront sur la base d'épreuves culinaires et seront arbitrés par un jury varié constitué de chefs, artistes et influenceurs dans le domaine de la gastronomie.

Au nombre des candidats qui participent à cette première édition de " Chefouichef ", on compte Ramatoullaye Toure, Yvette Yav, Anthony Ondze, Héritier Misene, Aristote Mavungu, Plamedi Mukembi Kalonji, Eléonore Kahasha, Déborah Pauline, Soliana Masengu, David Jesse Zozabaka, Julien Ilunga, Marie-Thérèse Bokweya, etc. " Je participe à Chefouichef pour me perfectionner et parce que j'aime beaucoup la cuisine. C'est une belle initiative d'organiser ce concours pour le peuple congolais. J'espère gagner car je me suis mise dans la tête que je suis la meilleure, et cela me motivera à faire mieux et à aller jusqu'au bout ", a confié Plamedi Kalonji.

Durant le concours, les candidats ne seront pas seuls. Avec eux, deux grands chefs pour les guider. Il s'agit du chef Joël Ntambue, promoteur du concept " Chefouichef " et organisateur du concours, qui détient 15 ans d'expérience dans le domaine de la cuisine au Canada, et du chef Sidney, célèbre cuisinier qui a fait succès dans plusieurs établissements à Kinshasa comme Ubuntu, Mon béguin.

A en croire les organisateurs, " Chefouichef " entend mettre en valeur la cuisine congolaise et se positionner comme plateforme de formation accélérée pour les participants. En parallèle, booster la carrière des candidats en leur faisant découvrir de nouvelles techniques culinaires. " Notre mission première est de valoriser notre culture et nos mets traditionnels. A travers ce projet, je donne ma contribution à mon pays d'origine qui est le Congo. Merci à tous nos participants et sponsors qui nous soutiennent dans ce beau et grand projet. Soutenons la gastronomie congolaise à travers le monde ", a fait savoir Joël Ntambue sur la page Facebook dudit concours.

Des candidats, il est attendu la passion, la créativité, l'audace, la rigueur et la détermination. Comme le souligne le chef Joël, l'un des critères recherchés dans ce concours est l'amour de la cuisine car tout est dans le détail. " L'amour, les émotions, la sensibilité et le souci du détail sont les clés pour réussir dans ce domaine. Sans un amour inconditionnel de l'art culinaire, il est impossible de donner le meilleur de soi ", exhorte-t-il.

En attendant de découvrir qui sera le lauréat, retenons que le concours " Chefouichef " se déroule actuellement en off et sera bientôt disponible en ligne et sur les chaînes de télévision de la RDC. A la clé, la somme de 10 000 dollars pour le premier prix et un chèque de 5000 dollars pour le deuxième.