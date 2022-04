Soudan: Le Président du CST affirme le rôle de diplomatie en élevant le sens du patriotisme

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Gen. Abdel-Fattah Al-Burhan, a souligné la nécessité de redoubler des efforts pour élever le sens national et la parole du Soudan sur le niveau régional et international.

C'était déclaré quand le Président Al-Burhan a reçu dans son bureau aujourd'hui une délégation d'ambassadeurs et directeurs généraux des départements au ministère des Affaires étrangères, en présence du ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq.

Le Président du Conseil de Souveraineté a souligné l'importance d'activer le rôle de la diplomatie pour confronter les défis actuels rencontrant le Soudan et d'œuvrer pour refléter l'image idéale du Soudan au monde extérieur et d'aller en avant à cette étape vers des droits démocratiques, surtout après la grande ouverture du Soudan et la normalisation de ses relations avec la communauté internationale.

Pour sa part, le Ministre des Affaires Etrangères par intérim, ambassadeur Ali Al-Sadiq, a déclaré que la réunion portait sur les défis politiques actuels et la nécessité de travailler avec les institutions internationales et régionales pour servir les intérêts et les aspirations du peuple Soudanais.

Il a ajouté que la délégation a informé le Président du Conseil de Souveraineté sur les obstacles rencontrant le progrès des travaux au Ministère des Affaires Etrangères, notant que le Président Al-Burhan a promis de visiter le Ministère dès que possible.