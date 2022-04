Togo: À la recherche de 4000 projets à financer

Un nouveau mécanisme d'accompagnement et de financement des jeunes porteurs de projets vient d'être lancé pour une prévision de 4 000 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national. La fourchette de crédit à allouer dans le cadre de ce projet dénommé " Un projet, un sourire', est comprise entre 1 million et 20 millions de francs Cfa dans les secteurs comme agriculture, numérique, immobilier transport, cosmétique.

De la présentation du projet faite mercredi par ses promoteurs, il en ressort qu'il consiste en un accompagnement de manière morale, technique et financière des jeunes dans la création des entreprises pour un coût total de 500 millions de francs Cfa. Jusqu'au 15 juillet, les dossiers sont attendus contre 10 200 francs Cfa pour frais de dossiers. La sélection s'en suivra après entre le 20 aout et le 20 octobre pour déboucher sur la formation adaptée au domaine de chaque lauréat retenu sur la période du 05 au 30 novembre. Une fois ces étapes franchies, le décor est planté pour le financement à compter du 1er décembre pour fini le 15 du même mois avec une autre phase de suivi-évaluation à mi-parcours du projet entre le 20 décembre et le 20 mars.

Chaque lauréat retenu, au terme d'une étude de projets par des gestionnaires de projets à travers des analyses manieuses en termes de rentabilité et de pertinence du projet capable à la résolution d'un problème donné, aura un parrain qui l'assistera dans la réalisation du projet pour un suivi correct et le financement, qui est sous forme de crédit avec taux d'intérêt de 25% par an, sera assuré au fur et à mesure que le projet du lauréat évolue. " Le problème de l'emploi en général et celui des jeunes en particulier a été depuis longtemps un frein au développement économique du Togo.

Par pallier ce problème le gouvernement a mis en place plusieurs programmes ayant pour objectif de créer massivement de l'emploi et de la richesse. Par ce projet, nous venons contribuer à la résolution du problème d'emplois au Togo. Et nous comptons spécifiquement nous attarder sur le problème de manque de ressources nécessaires liées à la création d'emplois, manque d'orientation, manque de soutien pour évoluer ", a expliqué Jonathan Kossi AGBON, le porteur de projet à travers son Cabinet NBF CONSULTING et partenaires.

Vu de près, le projet tend à ressembler à de pareilles initiatives déjà connues dans le pays avant l'explosion des affaires de trading. Mais, l'on se veut plus rassurant dans le cadre de ce projet 'un projet, un sourire' soutenu par le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) et plusieurs jeunes entrepreneurs de renom tels que Yvon Koudam (promoteur de la plateforme Kondjigbalé), Medissa Sama (directrice générale du cabinet YILIM). " Nous ne sommes pas ici dans une situation de trading. Nous sommes plutôt une société de conseils en investissements et de financement. Et donc il y a vraiment une différence. Pour toute personne ayant un projet avec nous, nous avons un contrat de confidentialité avec eux, ce qui fait que, même si le projet n'est pas retenu, vous ne le verrez pas ailleurs sous peine de poursuite judiciaire contre nous ", a indiqué M. Agbon.