Sénégal: Kaffrine - un Taux brut de scolarisation faible en 2021 (IA)

Kaffrine — La région de Kaffrine a enregistré en 2021 un Taux brut de scolarisation (TBS) de 45.2, d'où la nécessité de trouver des stratégies pour rehausser ce chiffre, plaidé, jeudi, l'inspecteur d'académie, Abdoulaye Wade.

"Le Taux brut de scolarisation en 2021 à Kaffrine est de 45.2. C'est un taux faible mais nous pensons développer des stratégies pour améliorer ce taux", a t-il dit au terme de la revue régionale décentralisée dans le secteur de l'éducation. Les taux brut de préscolarisation de scolarisation et d'achèvement sont aujourd'hui des "indicateurs faibles" dans la région et devraient pousser les acteurs à développer de nouvelles stratégies, a souligné l'Inspecteur d'académie. Le plan annuel de performance présenté au cours de la rencontre a, dans l'ensemble, montré les efforts déployés à Kaffrine pour améliorer les indicateurs.

"Kaffrine est bien placé au niveau national pour le CFEE avec un taux de 78% et 80% pour le Bfem. Ce sont les indicateurs d'accès qui sont les points de tension", a til expliqué. Il s'agira, selon lui, de "maintenir ces résultats et améliorer le taux brut de scolarisation et de préscolarisation pour valablement relever le niveau de performance de l'académie". Pour sa part, l'adjointe au gouverneur, chargée des Affaires administratives, est revenue sur la question de l'état-civil débattue durant cette rencontre et qui, selon elle, est "un parent pauvre dans la région". "Il faut continuer à sensibiliser les parents et impliquer tous les acteurs pour trouver des solutions et permettre à ces enfants de disposer de pièces d'état-civil", a soutenu Tiguida Wagué.