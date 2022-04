Sénégal: Hivernage 2022 - D'importantes mesures annoncées pour éviter des perturbations majeures

En perspective de l'hivernage, un Comité régional de développement (Crd) s'est tenu à la Chambre de commerce hier. L'objectif visé était de partager les actions prioritaires à mettre en œuvre avant l'hivernage pour permettre à la population de vivre une saison des pluies sans perturbations majeures.

Dans le cadre de la gestion de l'hivernage, d'importantes mesures sont prises pour éviter que les perturbations de l'année dernière ne se répètent. À ce sujet, le Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, par ailleurs coordonnateur du Comité de gestion des opérations pré-hivernales, a présidé un Comité régional de développement (Crd) hier. À l'occasion, il a rassuré sur le dispositif anticipatif, l'engagement des différentes structures de l'État engagées dans le combat, la mobilisation de moyens en amont et la réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations qui devraient contribuer à ce qu'il n'y ait pas nécessité de déclencher le plan Orsec.

C'est l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) qui est chargé de coordonner les opérations pré-hivernales et de manière générale les activités destinées à lutter contre les inondations. Au cours du Crd, son Directeur général Ababakar Mbaye a révélé l'existence d'un réseau linéaire de 300 kilomètres de drainage des eaux pluviales au niveau national dont 180 kilomètres à Dakar. " Tout ce réseau va être curé, les stations de pompage qui facilitent l'évacuation des eaux pluviales seront bien entretenues pour faciliter une bonne évacuation des eaux pluviales. L'Onas envisage de mettre en exergue les points bas qui sont considérés comme des points noirs, car étant à l'origine de beaucoup de problèmes l'année dernière ", a-t-il assuré.

Pour y arriver, l'Onas a recruté deux cents saisonniers qui seront positionnés 24h/24 aux points bas. Ababacar Mbaye a affirmé que le curage du réseau de drainage des eaux pluviales a démarré le 4 avril 2022 dans la commune de Dakar Plateau.

Points noirs à gérer:

Cette activité se poursuivra progressivement dans la banlieue et environs. De sorte que le curage puisse démarrer dans les régions dès le mois de mai. Il a également souligné le cas de quelques points névralgiques. Principalement le Point Ndiaga Mbaye (Cambérène), le point Dominique (Pikine), les unités 7 et 15 des Parcelles Assainies. " L'option déjà prise de densifier le réseau et de mettre en place d'autres stations de pompage va aider à résoudre ces équations ", a-t-il souligné.

Dans les régions, M. Mbaye a expliqué qu'un projet a été entamé à Kaffrine et à Sédhiou. Il est prévu de poursuivre la réalisation de ces projets tout comme celui entamé à Touba. Dans ce même registre, il a laissé entendre que dans le cadre de la mise en œuvre du projet des dix villes, des travaux ont été débutés à Kaolack. " La réalisation de ce projet avait traîné faute de financement. Aujourd'hui, le financement complémentaire est acquis et les travaux reprendront bientôt ", a informé M. Mbaye. Il a tenu à assurer que même si les travaux ne sont pas terminés, il y a toujours des dispositions transitoires à prendre pour prévenir d'éventuels désagréments. Il a également rappelé qu'à Touba, 4 milliards de FCfa ont été dégagés l'année dernière pour augmenter la capacité de refoulement des bassins de rétention. " Des canalisations ont été réalisées. Maintenant, il ne reste qu'à densifier les motopompes qui seront mobilisées pour maîtriser davantage la situation. Le Chef de l'État avait octroyé un montant de 23 milliards de FCfa destiné à densifier le réseau de drainage des eaux pluviales et de mettre en place d'autres bassins de rétention. Dans un futur proche, l'entreprise Henan Chine va démarrer les travaux ", a-t-il expliqué.

13 points de rejets vont être pris en charge:

Le Train express régional (Ter), qui transporte 115 mille personnes par jour, doit faire l'objet d'une attention particulière, surtout en période d'hivernage. C'est la conviction de Mountaga Sy, Directeur général de l'Agence des grands travaux et de promotion des investissements (Apix), lors du comité régional de développement (Crd) de préparation de l'hivernage qui s'est tenu hier mercredi. Selon lui, 13 points de rejets ont été identifiés sur le linéaire du Ter. Et chaque point de rejets repéré sur un département est pris en compte en relation avec les structures de l'État (Apix, Onas, Adm, Aprosi, Ageroute) et avec les riverains. Dans le département de Dakar, dit-il, deux points de rejets ont été identifiés et un deuxième à la baie de Hann. Également, six points de rejets sont situés dans le département de Pikine et cinq autres dans le département de Rufisque. M. Sy a assuré que tous ces points de rejets ont fait l'objet de discussions et de conventions avec des structures partenaires. Parmi les cibles à prendre en compte, figurent également les riverains comme le marché central au poisson, le foirail des petits ruminants, la mare aux cochons, le marché de Thiaroye, le marigot de Mbao.

" Les ouvrages doivent faire l'objet d'une attention particulière auprès des riverains afin qu'ils puissent passer un hivernage sans difficulté ", a-t-il souligné. Le Dg de l'Apix a informé que ce sont les communes qui ont en charge le curage des canaux à ciel ouvert. L'Onas a la responsabilité du curage des canaux fermés. Mountaga Sy a rappelé que l'Apix a réalisé beaucoup d'ouvrages hydrauliques. Une fois que l'ensemble des ouvrages seront livrés, la gestion sera confiée à l'Onas. La Seter va aussi s'impliquer dans la maintenance et le suivi des questions d'inondations tout comme l'autoroute à péage. " Nous avons pris comme référence pour le dimensionnement de nos actions les pluies du 4-5 septembre 2020 considérées comme étant les plus soutenues et les plus denses de ces dernières années ", a-t-il conclu.