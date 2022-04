Burkina Faso: Assemblée législative de transition - Les membres du bureau élus

Les membres du bureau de l'Assemblée législative de transition (ALT) ont été élus le jeudi 21 avril au cours d'une séance plénière.

Les membres du bureau de l'Assemblée législative de transition sont connus. Ils ont été élus lors d'un vote par bulletin secret le jeudi 21 avril au cours d'une séance plénière présidée par le président de l'ALT Aboubacar Toguyeni. Au total 13 candidats étaient en lice pour 10 postes. Il s'agit de celui de 1er, 2ème, 3ème et 4ème vice président, de celui de 1er, 2ème, 3ème et 4ème secrétaire parlementaire et de deux questeurs.

Le vote des membres du bureau de l'ALT s'est fait par bulletin secret:

A l'issue du scrutin, c'est Dominique Zouré qui a été désigné 1er vice président avec 66 voix sur 71 votants. Le poste de 2ème vice président quant à lui est revenu à Julienne Dembélé/Sanon. Le Pr Abdoulaye Soma qui était en lice pour le poste de 4ème vice président a été élu avec 36 voix contre 3 pour son challenger Drisssa Sanogo. Les députés Sosthène Sanou, Saibou Koanda, Barnabé Sorgho et Lassina Ouédraogo ont été élus respectivement 1er, 2ème, 3ème et 4èmesecrétaires parlementaires. Frédérique Ouédraogo et Anne Marie Joseph Traoré/Ilboudo ont pour leur part été désignés 1er et 2ème questeur.

Dans la logique de la promotion du genre, deux postes sur les 10 du bureau de l'ALT ont été confiés à des femmes:

Pour Mme Dembélé, élue 2ème vice présidente, c'est une fierté en tant que femme d'avoir été désignée à ce poste. Elle a promis de travailler afin de mériter la confiance que ses pairs ont placée en elle. C'est le même objectif qui anime Sosthène Sanou élu 1er secrétaire parlementaire. De son avis, sa désignation est une marque de considération envers la jeunesse et il s'est engagé à travailler à apporter sa pierre à la réussite de la transition. Le poste de 3ème vice président pour lequel concouraient trois candidats que sont Pascal Zaïda, Moumouni Dialla et Valentin Yambkoudougou n'a pas été pourvu au premier tour. Le 3ème vice-président étant élu à la majorité absolue (plus de 35 voix) au premier tour, selon les explications du président de l'ALT, aucun des trois candidats n'a obtenu ce nombre à l'issue du premier scrutin. Un second tour a alors été organisé et Valentin Yambkoudougou en est sorti vainqueur avec 50 voix sur 71.

Le président de l'ALT Aboubacar Toguyéni a félicité les nouveaux membres du bureau et les a invités à la solidarité dans le travail:

En plus de l'élection des membres du bureau, les cinq commissions de l'ALT ont été mises en place au cours de la séance plénière. Il s'agit de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) qui est présidée par Ousmane Bougma, de celle des finances et du budget (COMFIB) qui a pour président Yves Kafando, de la commission des Affaires étrangères, de la défense et de la sécurité qui aura pour chef Oumarou Sawadogo et de celle du développement durable qui sera conduite par Moussa Koné. La dernière commission qui est celle du genre, de la santé et de l'action humanitaire aura quant à elle pour responsable Edwige Yaméogo/Sankara. Aux différentes commissions, Aboubacar Toguyéni a demandé de travailler dans la solidarité pour de bons résultats.