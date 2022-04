Burkina Faso: Aéroport de Donsin - " C'est un bébé que nous sommes venus trouver et il doit marcher pendant la Transition ", ministre Zampaligré

Le ministre en charge des transports, Mahamoudou Zampaligré : " j'ai senti un engagement du personnel et des ouvriers sur le site ".

Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Mahamadou Zampaligré a visité le site de construction de l'aéroport de Donsin, dans la région du Plateau central, le jeudi 21 avril 2022 Un peu plus d'un mois après son installation, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Mahamoudou Zampaligré s'est rendu à l'aéroport international de Donsin, dans la région du Plateau central, pour constater de visu, l'état d'avancement des travaux. Il a été accueilli à l'entrée du site par les responsables du projet. Il s'est agi pour le chef du département technique par intérim de la Maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin (MOAD), Marcel Nikiema, de détailler les objectifs de la construction de cette infrastructure, le management du projet, le financement, le choix du site... Par la suite, la délégation conduite par le ministre a fait un tour au château d'eau avant de rejoindre les bâtiments administratifs, le parking, la zone militaire et l'aéroportuaire.

A chaque passage, le ministre a échangé avec les responsables du projet sur les difficultés qu'ils rencontrent et formulé des recommandations pour parfaire les ouvrages inachevés. Parmi ces difficultés soulevées, il y a l'absence de l'architecte et du conducteur des travaux du groupement d'entreprises, un problème de coordination dans l'exécution des lots. A l'issue de la tournée, le ministre a estimé que le projet de construction de l'aéroport de Donsin a souffert pendant longtemps. " Nous avons des résultats mitigés par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Mais nous avons espoir qu'avec cette volonté de faire les choses autrement dans cette phase de la Transition, nous allons y arriver ", a-t-il expliqué. Il a invité les responsables Dans la zone militaire, des travaux de voirie sont en phase d'exécution. de la MOAD, les entrepreneurs, les missions de contrôle à redoubler d'efforts pour qu'enfin, cette infrastructure puisse être une réalité au bénéfice de la population. "C'est un bébé que nous sommes venus trouver. Il faut que nous lui apprenions à marcher. Il est déjà né. Il doit marcher pendant la Transition ", a-t-il renchéri.

" Un taux d'avancement de 50% ":

L'opérationnalisation de l'aéroport de Donsin prévue pour le premier semestre de l'année 2024, n'est plus d'actualité, pour des raisons d'ordre financier et un retard dans la signature de convention avec la Société d'économie mixte (SEM), a expliqué le chef de département technique de la MOAD, Marcel Nikiema. A ce stade, le taux d'avancement physique des travaux est à 50%. Outre les difficultés financières, dont le taux d'exécution est à 43%, le retard des travaux selon lui, s'explique par le manque de personnel au sein de sa structure et des problèmes avec d'autres entreprises de construction. D'une manière générale, sur les 26 lots prévus, il a expliqué que deux sont achevés, il s'agit des voies d'accès, sept autres en cours d'exécution. 5 lots sont pratiquement arrêtés pour des contraintes budgétaires (aérogare, pavillon présidentiel... ). Aussi, 1 lot dont le dossier est en cours d'appel d'offre (les équipements aéronautiques) et 11 autres dédiés à la SEM ne sont toujours pas en voie d'exécution.