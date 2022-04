Algérie: Oran - Un tournoi de "pitchak" pour promouvoir les JM-2022

Oran — Un tournoi de "pitchak", un ancien jeu traditionnel d'origine algérienne, a été organisé à Oran dans le cadre des activités de promotion de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens (JM), prévue l'été prochain dans la capitale de la Ouest du pays.

Cet évènement, organisé par le club sportif amateur (CSA) "Taureau d'Oran" en coordination avec l'association culturelle "Taj al-Malik", a eu lieu dans la soirée de mercredi au niveau du quartier populaire "Mimosa".

Le président de CSA "Taureau d'Oran", Sofiane Taleb, a souligné que l'idée de relancer ce sport traditionnel a reçu le soutien du Comité d'organisation des JM, dont des représentants ont honoré de leur présence le tournoi, qui a attiré une grande foule parmi les citoyens de différents âges venu découvrir une discipline sportive mise à l'oubliette alors qu'elle est typiquement algérienne.

La disparition du " pitchak " de la scène sportive nationale, comme d'autres jeux populaires, est due à l'émergence d'autres pratiques ludiques modernes qui ont pris le dessus, selon des études menées dans ce domaine.

Il s'agit d'un jeu traditionnel qui se pratiquait dans les années 1950 en Algérie. Des traces de ce jeu ont été trouvées dans de nombreux pays notamment dans le pourtour méditerranéen. Plus tard, dans les années 1960 et 1970, il s'est implanté dans le Sud de la France.

Le "Pitchak" est un jeu de recyclage qui est fabriqué à partir de vieilles chambres à air de vélo qui sont découpées en fines rondelles et assemblées avec une ficelle pour former une balle de caoutchouc. Ce jeu peut se jouer seul en tentant d'effectuer un maximum de jongles avec les pieds, les genoux, la tête et la poitrine. Il peut aussi se jouer à deux ou à quatre joueurs sous forme de jeu d'opposition. Le terrain est délimité par des cercles de 1 mètre à 1,50 m de diamètre séparés de 1,50 m.

Le match peut se dérouler en deux ou trois manches gagnantes. Les matchs en double s'effectuent sur deux terrains de simple réunis. Le jeu se veut être un jeu non-violent praticable par tous et partout. Il a été également défini comme un jeu solidaire dont les événements, la diffusion et toutes les rencontres auront un caractère de solidarité en direction des causes humanitaires

Il est à rappeler que dans plusieurs de ses déclarations à la presse, le Commissaire des prochains JM, Mohamed Aziz Derouaz, a insisté, sur la dimension culturelle que son comité compte donner à la prochaine édition des JM, ce qui explique l'implication de son comité dans ce tournoi de " pitchak " qui se veut également une nouvelle étape dans la campagne de promotion de la messe sportive méditerranéenne, prévue du 25 juin au 6 juillet 2022.