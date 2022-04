Maroc: Augmentation de la capacité d'accueil des prisons au cours de l'année 2021

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) n'a ménagé aucun effort pour réduire la surpopulation carcérale, et ce par l'augmentation de la capacité d'accueil des prisons, tout en assurant des infrastructures conformément aux normes requises, notamment en termes d'espace, d'aération et d'éclairage.

Cette infrastructure permet une classification appropriée des détenus et la mise en œuvre de programmes et d'activités de réhabilitation, a précisé la DGAPR dans son rapport annuel d'activités au titre de l'année 2021, notant que deux nouveaux établissements pénitentiaires ont été inaugurés en 2021 à Dakhla et Assilah avec une capacité totale de 1.580 lits.

S'attardant sur la capacité d'accueil des prisons jusqu'à fin décembre 2021, le rapport fait état de 171.217 mètres carrés, à raison de 1,93 mètre carré pour chaque détenu, et ce dans la perspective de programmer la construction de nouvelles prisons pour accompagner le nombre élevé de détenus et faire face à la surpopulation carcérale, dans la foulée du chantier de réforme de la justice visant à rationaliser la détention provisoire et à adopter des peines alternatives.

S'agissant de l'amélioration de l'alimentation en milieu carcéral, la DGAPR indique qu'il a été décidé au cours de l'année 2021 d'équiper les cuisines de plusieurs établissements pénitentiaires notamment de Dakhla, Assilah, Taza et Benguerir, le Centre de réforme et de rééducation d'Aïn Sebaâ, ainsi que la prison centrale de Kénitra, à même d'humaniser les conditions de détention au sein de ces établissements en termes d'hygiène individuelle et collective (coiffure, lavage des vêtements et couvertures...).

Par ailleurs, 289 fonctionnaires ont bénéficié des sessions de formation en matière des droits de l'Homme et de la prévention de la torture en 2021, qui reste en déça de ce qui a été enregistré habituellement dans les années pré-Covid-19, à cause des mesures sanitaires et de précaution prises pour protéger les personnes contre l'infection.

De même, 412 responsables des établissements pénitentiaires et 1.212 stagiaires, toutes catégories confondues, ont bénéficié des sessions de formation de base pour développer leurs compétences et connaissances en matière de gestion du milieu carcéral, poursuit la DGAPR qui a mis en avant son master spécialisé "Etablissement pénitentiaire : prévention et réinsertion", actuellement à sa 4ème promotion.

Dans cette lancée, le rapport a fait savoir qu'un total de 5.359 plaintes et suggestions ont été enregistrées au cours de l'année 2021, et ce grâce aux moyens et mécanismes mis en place par la DGAPR pour renforcer le droit de porter plainte confié aux détenus et aux usagers.

Pour ce qui est du renforcement des effectifs des fonctionnaires, la DGAPR a lancé des concours de recrutement (07) au niveau régional, soit 1.181 postes budgétaires au titre des années 2020 et 2021.

Aussi, le rapport indique que la Délégation générale a achevé les travaux d'élargissement et d'aménagement du Centre national de formation des cadres de Tiflet, qui ont permis la création d'espaces d'accueil et d'hébergement, ainsi que d'espaces de stages pratiques sur le terrain, et d'autres espaces d'entrainement sportif et physique, notamment une salle pluridisciplinaire, une piscine, un parcours d'obstacles, une cantine pour les stagiaires et une résidence d'accueil.

Au terme de son rapport, la DGAPR a lancé un nouveau plan stratégique (2022-2026), reposant sur six axes principaux, à savoir le soutien aux programmes de préparation à la réinsertion, le renforcement de la sûreté et de la sécurité dans les prisons, l'humanisation des conditions de détention, l'appui à l'action sanitaire dans les prisons, la valorisation des ressources humaines et le renforcement de la gouvernance et la communication, la coopération et les partenariats.