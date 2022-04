Maroc: Le CRI-FM et Finéa scellent un partenariat au service de l'entrepreneuriat et l'investissement dans la région

Une convention de partenariat en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), destinée à promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement au niveau de la région de Fès-Meknès, a été signée, mardi, entre le Centre régional d'investissement Fès-Meknès (CRI-FM) et Finéa, filiale du Groupe CDG.

Paraphé par le directeur général du CRI Fès-Meknès, Yassine Tazi et le directeur général de Finéa, Mohammed Belmaachi, cet accord s'inscrit dans le cadre du plan de renforcement et de la dynamisation du tissu entrepreneurial national et régional, rapporte la MAP.

Cette convention de partenariat vise à définir le cadre de partenariat entre Finéa et le CRI Fès-Meknès et à déterminer les engagements des deux parties dans la réalisation des actions relatives au développement de Fès-Meknès et à l'accompagnement des investisseurs à l'échelle régionale.

Elle porte sur trois domaines de partenariat, à savoir la contribution aux efforts de développement de la région de Fès-Meknès et à la promotion de l'entrepreneuriat et l'investissement, l'accompagnement des TPME pour accéder à la commande publique et bénéficier des solutions de financement pour son exécution et faciliter l'accès à l'information juridique ainsi que sur le développement mutuel des compétences.

Dans une déclaration à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, M. Tazi a fait savoir que cette convention s'appuie sur trois axes majeurs dont l'organisation des manifestations pour accompagner les jeunes entreprises de la région, la facilitation de l'accès au financement ainsi que l'accès à la commande publique, qui constitue, selon lui, un levier d'importance majeure pour le développement de la compétitivité des TPME.

De son côté, le directeur général du Finéa, Mohammed Belmaachi, a indiqué que cet accord ambitionne de dynamiser le tissu entrepreneurial de la région de Fès-Meknès et faciliter l'accès des entreprises à la commande publique tout en développant les compétences, mettant l'accent sur les missions du Finéa, portant notamment sur la facilitation de l'accès des entreprises au financement en leur proposant des solutions innovantes et adaptées.